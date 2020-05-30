Еще 13 участников перестрелки в Броварах были задержаны

В Киеве, Броварах и Ирпене задержали еще 13 участников перестрелки в Броварах. Среди них есть криминальный авторитет, который "выступил" на стороне местных перевозчиков.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, всем задержанным объявили о подозрении в бандитизме и покушении на умышленное убийство.

"В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Веха" или "Журавль". Установлено, именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы", - сообщил Аваков.