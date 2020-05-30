 

Еще 13 участников перестрелки в Броварах были задержаны

События Сегодня, 19:4349
Еще 13 участников перестрелки в Броварах были задержаны

В Киеве, Броварах и Ирпене задержали еще 13 участников перестрелки в Броварах. Среди них есть криминальный авторитет, который "выступил" на стороне местных перевозчиков.

 

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков

По его словам, всем задержанным объявили о подозрении в бандитизме и покушении на умышленное убийство.

"В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Веха" или "Журавль". Установлено, именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы", - сообщил Аваков.

Еще 13 участников перестрелки в Броварах были задержаны

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Бровары, Перестрелка, Задержание, 7dniv, 7dnivinfo  
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ

Новости по теме

Завтра в Броварах будет суд над задержанными участниками перестрелки
Завтра в Броварах будет суд над задержанными участниками перестрелки
30-мая-2020, 07:00
В двух областях задержали нескольких участников перестрелки в Броварах
В двух областях задержали нескольких участников перестрелки в Броварах
29-мая-2020, 17:46
Около 100 человек принимали участие в разборках в Броварах
Около 100 человек принимали участие в разборках в Броварах
29-мая-2020, 15:29
Из-за массовой перестрелки в Броварах Зеленский вызвал Авакова
Из-за массовой перестрелки в Броварах Зеленский вызвал Авакова
29-мая-2020, 15:06
Аваков отреагировал на перестрелку в Броварах
Аваков отреагировал на перестрелку в Броварах
29-мая-2020, 13:43

Последние новости

19:51
События
В США выходцы из бывшего СССР смогли отстоять ресторан "Пушкин" во время погромов
19:44
Политика
Карантинные меры в церквях может пересмотреть Кабмин
19:43
События
Еще 13 участников перестрелки в Броварах были задержаны
18:04
События
Вспышка коронавируса в Славянске
17:55
Политика
Отменить амнистию участников Майдана просят КСУ
17:51
Политика
На взятке за должность главы Харьковской ОГА задержали двух человек
17:31
Политика
Мэр Ужгорода считает пенсионеров отработанным материалом, не достойным бесплатного проезда в городском транспорте
15:56
События
Видео стрельбы на "7-м километре" в Одессе появилось в сети
14:28
События
О задержании в Крыму украинского военного заявила ФСБ
13:59
События
О подозрении сообщили Минеру" моста Метро в Киеве
13:57
Политика
Вакцина без регистрации и запрет на вывоз донорской крови
13:49
События
Запуск единого электронного билета для метро и ж/д готовят в Киеве
13:48
События
Интерпол объявил в розыск предполагаемого организатора убийства Соболева
13:21
Политика
Нардеп Драбовский может заплатить штраф из-за подачи декларации с опозданием
12:06
События
На полицейских пожаловался житель Мукачево и покончил жизнь самоубийством
11:56
События
На рынке в Одессе произошла стрельба, есть раненые
10:33
Политика
Помогать России с водоснабжением в Крыму Украина не будет
10:30
Политика
Угрозы широкомасштабной войны с РФ в Украине нет
10:23
Экономика
К снижению транзита газа через Украину приведет "Турецкий поток-2"
10:03
Политика
Вооруженные силы США для прекращения протестов готов привлечь Трамп

Новости ТОП-7

Бывший боец "Айдара" рассказал о пытках в батальоне - "кому-то из пленных отпилили руку"21277
Где и когда откроют границы. График с датами по странам9680
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ4372
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 31.05 (состоянием на 09:00)4131
Дату открытия границ для украинских туристов назвала Турция379
Резонансное убийство в Виноградове: среди подозреваемых - воспитательница детсада238
Джордж Флойд и полицейский-убийца были коллегами-вышибалами в ночном клубе237

Досуг

Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно
Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно
В компании NarsCars имеется широкий выбор внедорожников средней тоннажности. Все машины поддерживаются в исправном состоянии и проходят постоянную проверку, поэтому не подведут в любой ситуации.
Сегодня, 15:5062
Тенты для бассейнов: особенности выбора
Тенты для бассейнов: особенности выбора
Наличие бассейна на даче является прекрасной возможностью искупаться в жару, поиграть в водные игры с друзьями или просто отдохнуть. Такой отдых может сильно испортить только одно — регулярная очистка бассейна от мусора. В этом сможет помочь надежное покрытие для бассейна, которое защитит
Сегодня, 15:4758
Как защитить себя от шума на производстве
Как защитить себя от шума на производстве
Как показывают многочисленные исследования, шум имеет довольно негативное влияние на человеческий организм в целом.
Вчера, 21:15106
Критерии выбора строительного пылесоса
Критерии выбора строительного пылесоса
Промышленные пылесосы, как правило, используют на предприятиях либо стройплощадках, поскольку они созданы специально для использования в агрессивной среде – для уборки разнообразного промышленного и строительного мусора, в частности, токсических отходов.
Вчера, 17:0092
Детектив - таинственный жанр
Детектив - таинственный жанр
Детектив относится к приключенческой литературе, имеющей сторонников в разных странах
Вчера, 16:3097
Що варто знати про зефір і його калорійність
Що варто знати про зефір і його калорійність
Часто зефір прирівнюють до східних ласощів, але це не зовсім так. Саме у Франції винайшли його рецепт приготування і сталося це випадково: кулінари  одного разу вирішили проекспериментувати і додали в пастилу збиті білки.
Вчера, 10:38154

События

В США выходцы из бывшего СССР смогли отстоять ресторан "Пушкин" во время погромов
В США выходцы из бывшего СССР смогли отстоять ресторан "Пушкин" во время погромов
В соцсетях Айка и его товарищей прозвали "русской мафией"
Сегодня, 19:5167
Еще 13 участников перестрелки в Броварах были задержаны
Еще 13 участников перестрелки в Броварах были задержаны
Всем объявили о подозрении
Сегодня, 19:4351
Вспышка коронавируса в Славянске
Вспышка коронавируса в Славянске
Школы и фитнес-центры снова закроют
Сегодня, 18:04102
Видео стрельбы на "7-м километре" в Одессе появилось в сети
Видео стрельбы на "7-м километре" в Одессе появилось в сети
В результате стрельбы в Одессе пострадали двое людей
Сегодня, 15:5678
О задержании в Крыму украинского военного заявила ФСБ
О задержании в Крыму украинского военного заявила ФСБ
Силовики заявили, что он якобы пытался незаконно пересечь границу России
Сегодня, 14:2878
О подозрении сообщили Минеру" моста Метро в Киеве
О подозрении сообщили Минеру" моста Метро в Киеве
Мужчину подозревают в ложном сообщении о минировании
Сегодня, 13:5975
7 Днів