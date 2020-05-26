 

В США выходцы из бывшего СССР смогли отстоять ресторан "Пушкин" во время погромов

События Сегодня, 19:5160
В США выходцы из бывшего СССР смогли отстоять ресторан "Пушкин" во время погромов

Владелец ресторана русской кухни Айк Газарян со своими друзьями принялся оборонять свой ресторан "Пушкин" в Сан-Диего от погромов, которые начались во время протестов в США против полицейского насилия.

 

Об этом во вторник, 2 июня, информирует телеграм-канал "Пул N3"

Сообщается, что уроженец советского Узбекистана 36-летний Айк Газарян эмигрировал в США еще в 1998 году из Пятигорска. В 2015 году он в Сан-Диего (штат Калифорния) основал ресторан Pushkin. Это место стало популярным среди русскоговорящих жителей города.

В США выходцы из бывшего СССР смогли отстоять ресторан "Пушкин" во время погромов

По его словам, потребность в защите ресторана возникла, когда в Лос-Анжелесе и других городах начали происходить погромы.

"Когда я увидел эти сгоревшие руины, я понял, что надо как-то защищать себя – полиция просто не успевала приезжать на вызовы", - рассказывает Айк.

Через некоторое время Газарян обратился за помощью к своим друзьям, выходцам из стран бывшего СССР.

"Всего приехали 12 человек, все с оружием – пистолетами и ружьями. Оно у них легально, обращаться с ним мы умеем. Ходить с оружием по улице мы не можем, но в собственном помещении для самообороны, конечно, мы имеем право его использовать", - рассказывает хозяин ресторана.

С самого начала друзья решили, что, если придется, они будут защищать не только свой ресторан, но и соседние заведения, включая небольшой магазинчик по продаже алкоголя.

"Этот магазин держат арабы-христиане, выходцы из Ирака. Владелец там такой старичок, замечательный человек – нам стало его жалко. Алкоголь всегда пытаются украсть, а у нас в ресторане что? Да, у нас тоже есть алкоголь, но русскую еду и салат "Оливье" вряд ли кто-то будет воровать", - отметил Газарян.

Предприниматель рассказал и о плане обороны "Пушкина" от протестующих: двое с ружьями остались внутри ресторана за витринами, чтобы их было хорошо видно, а остальные десять без оружия встали живым щитом на улице перед витринами, прикрывая их на случай, если начнут бросать камни и бутылки.

В США выходцы из бывшего СССР смогли отстоять ресторан "Пушкин" во время погромов

"Паники ни у кого не было, хотя сердце билось. Они шли прямо на нас, стреляя из хлопушек и запуская фейерверки. Но они видели, что мы защищаем свой ресторанам и соседние магазины. Не многие осмеливались подойти, а те, кто подходили и видели ружья, быстро уходили прочь. Некоторые даже хвалили нас за то, что мы защищаем свой бизнес, но это те же самые люди, которые за пару кварталов до нас разгромили аптеку. То, что они мне улыбаются, меня не успокаивает", - говорит Газарян.

"У нас тут настоящий "коктейль наций" или советский интернационал, которым раньше в СССР гордились: я – армянин, есть азербайджанцы, бухарские евреи, русские, украинцы. И все между собой тесно дружат, а политические аспекты не обсуждают. Мы небольшое представительство, частичка России в Сан-Диего и стараемся друг друга поддерживать", - добавил ресторатор.

В США выходцы из бывшего СССР смогли отстоять ресторан "Пушкин" во время погромов

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, США, Протесты, Русские, Ресторан, 7dniv, 7dnivinfo  
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ

Новости по теме

Приобретение жилья в Испании с ВНЖ и без него: в чем разница и что лучше?
Приобретение жилья в Испании с ВНЖ и без него: в чем разница и что лучше?
26-мая-2020, 21:05
TimeOut: вкусная еда с быстрой доставкой
TimeOut: вкусная еда с быстрой доставкой
1-мая-2020, 15:41
В СБУ на УПЦ МП из-за вспышки COVID-19 в городе пожаловался мэр Нетишина
В СБУ на УПЦ МП из-за вспышки COVID-19 в городе пожаловался мэр Нетишина
29-апр-2020, 11:03
Украинский боксёр Гвоздик считает, что в США всем ходить в туалет на Украину. А русских сделал врагами Порошенко чтобы спокойно грабить нашу страну.
Украинский боксёр Гвоздик считает, что в США всем ходить в туалет на Украину. А русских сделал врагами Порошенко чтобы спокойно грабить нашу страну.
27-апр-2020, 20:39
Лучшие роллы в любой уголок города от Помодоро – ресторан «Pomodoro.od.ua»
Лучшие роллы в любой уголок города от Помодоро – ресторан «Pomodoro.od.ua»
18-апр-2020, 22:37

Последние новости

19:51
События
В США выходцы из бывшего СССР смогли отстоять ресторан "Пушкин" во время погромов
19:44
Политика
Карантинные меры в церквях может пересмотреть Кабмин
19:43
События
Еще 13 участников перестрелки в Броварах были задержаны
18:04
События
Вспышка коронавируса в Славянске
17:55
Политика
Отменить амнистию участников Майдана просят КСУ
17:51
Политика
На взятке за должность главы Харьковской ОГА задержали двух человек
17:31
Политика
Мэр Ужгорода считает пенсионеров отработанным материалом, не достойным бесплатного проезда в городском транспорте
15:56
События
Видео стрельбы на "7-м километре" в Одессе появилось в сети
14:28
События
О задержании в Крыму украинского военного заявила ФСБ
13:59
События
О подозрении сообщили Минеру" моста Метро в Киеве
13:57
Политика
Вакцина без регистрации и запрет на вывоз донорской крови
13:49
События
Запуск единого электронного билета для метро и ж/д готовят в Киеве
13:48
События
Интерпол объявил в розыск предполагаемого организатора убийства Соболева
13:21
Политика
Нардеп Драбовский может заплатить штраф из-за подачи декларации с опозданием
12:06
События
На полицейских пожаловался житель Мукачево и покончил жизнь самоубийством
11:56
События
На рынке в Одессе произошла стрельба, есть раненые
10:33
Политика
Помогать России с водоснабжением в Крыму Украина не будет
10:30
Политика
Угрозы широкомасштабной войны с РФ в Украине нет
10:23
Экономика
К снижению транзита газа через Украину приведет "Турецкий поток-2"
10:03
Политика
Вооруженные силы США для прекращения протестов готов привлечь Трамп

Новости ТОП-7

Бывший боец "Айдара" рассказал о пытках в батальоне - "кому-то из пленных отпилили руку"21277
Где и когда откроют границы. График с датами по странам9682
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ4372
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 31.05 (состоянием на 09:00)4131
Дату открытия границ для украинских туристов назвала Турция379
Резонансное убийство в Виноградове: среди подозреваемых - воспитательница детсада238
Джордж Флойд и полицейский-убийца были коллегами-вышибалами в ночном клубе237

Досуг

Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно
Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно
В компании NarsCars имеется широкий выбор внедорожников средней тоннажности. Все машины поддерживаются в исправном состоянии и проходят постоянную проверку, поэтому не подведут в любой ситуации.
Сегодня, 15:5062
Тенты для бассейнов: особенности выбора
Тенты для бассейнов: особенности выбора
Наличие бассейна на даче является прекрасной возможностью искупаться в жару, поиграть в водные игры с друзьями или просто отдохнуть. Такой отдых может сильно испортить только одно — регулярная очистка бассейна от мусора. В этом сможет помочь надежное покрытие для бассейна, которое защитит
Сегодня, 15:4758
Как защитить себя от шума на производстве
Как защитить себя от шума на производстве
Как показывают многочисленные исследования, шум имеет довольно негативное влияние на человеческий организм в целом.
Вчера, 21:15106
Критерии выбора строительного пылесоса
Критерии выбора строительного пылесоса
Промышленные пылесосы, как правило, используют на предприятиях либо стройплощадках, поскольку они созданы специально для использования в агрессивной среде – для уборки разнообразного промышленного и строительного мусора, в частности, токсических отходов.
Вчера, 17:0092
Детектив - таинственный жанр
Детектив - таинственный жанр
Детектив относится к приключенческой литературе, имеющей сторонников в разных странах
Вчера, 16:3097
Що варто знати про зефір і його калорійність
Що варто знати про зефір і його калорійність
Часто зефір прирівнюють до східних ласощів, але це не зовсім так. Саме у Франції винайшли його рецепт приготування і сталося це випадково: кулінари  одного разу вирішили проекспериментувати і додали в пастилу збиті білки.
Вчера, 10:38154

События

В США выходцы из бывшего СССР смогли отстоять ресторан "Пушкин" во время погромов
В США выходцы из бывшего СССР смогли отстоять ресторан "Пушкин" во время погромов
В соцсетях Айка и его товарищей прозвали "русской мафией"
Сегодня, 19:5168
Еще 13 участников перестрелки в Броварах были задержаны
Еще 13 участников перестрелки в Броварах были задержаны
Всем объявили о подозрении
Сегодня, 19:4351
Вспышка коронавируса в Славянске
Вспышка коронавируса в Славянске
Школы и фитнес-центры снова закроют
Сегодня, 18:04102
Видео стрельбы на "7-м километре" в Одессе появилось в сети
Видео стрельбы на "7-м километре" в Одессе появилось в сети
В результате стрельбы в Одессе пострадали двое людей
Сегодня, 15:5678
О задержании в Крыму украинского военного заявила ФСБ
О задержании в Крыму украинского военного заявила ФСБ
Силовики заявили, что он якобы пытался незаконно пересечь границу России
Сегодня, 14:2878
О подозрении сообщили Минеру" моста Метро в Киеве
О подозрении сообщили Минеру" моста Метро в Киеве
Мужчину подозревают в ложном сообщении о минировании
Сегодня, 13:5975
7 Днів