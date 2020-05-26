В США выходцы из бывшего СССР смогли отстоять ресторан "Пушкин" во время погромов

Владелец ресторана русской кухни Айк Газарян со своими друзьями принялся оборонять свой ресторан "Пушкин" в Сан-Диего от погромов, которые начались во время протестов в США против полицейского насилия.

Об этом во вторник, 2 июня, информирует телеграм-канал "Пул N3"

Сообщается, что уроженец советского Узбекистана 36-летний Айк Газарян эмигрировал в США еще в 1998 году из Пятигорска. В 2015 году он в Сан-Диего (штат Калифорния) основал ресторан Pushkin. Это место стало популярным среди русскоговорящих жителей города.

По его словам, потребность в защите ресторана возникла, когда в Лос-Анжелесе и других городах начали происходить погромы.

"Когда я увидел эти сгоревшие руины, я понял, что надо как-то защищать себя – полиция просто не успевала приезжать на вызовы", - рассказывает Айк.

Через некоторое время Газарян обратился за помощью к своим друзьям, выходцам из стран бывшего СССР.

"Всего приехали 12 человек, все с оружием – пистолетами и ружьями. Оно у них легально, обращаться с ним мы умеем. Ходить с оружием по улице мы не можем, но в собственном помещении для самообороны, конечно, мы имеем право его использовать", - рассказывает хозяин ресторана.

С самого начала друзья решили, что, если придется, они будут защищать не только свой ресторан, но и соседние заведения, включая небольшой магазинчик по продаже алкоголя.

"Этот магазин держат арабы-христиане, выходцы из Ирака. Владелец там такой старичок, замечательный человек – нам стало его жалко. Алкоголь всегда пытаются украсть, а у нас в ресторане что? Да, у нас тоже есть алкоголь, но русскую еду и салат "Оливье" вряд ли кто-то будет воровать", - отметил Газарян.

Предприниматель рассказал и о плане обороны "Пушкина" от протестующих: двое с ружьями остались внутри ресторана за витринами, чтобы их было хорошо видно, а остальные десять без оружия встали живым щитом на улице перед витринами, прикрывая их на случай, если начнут бросать камни и бутылки.

"Паники ни у кого не было, хотя сердце билось. Они шли прямо на нас, стреляя из хлопушек и запуская фейерверки. Но они видели, что мы защищаем свой ресторанам и соседние магазины. Не многие осмеливались подойти, а те, кто подходили и видели ружья, быстро уходили прочь. Некоторые даже хвалили нас за то, что мы защищаем свой бизнес, но это те же самые люди, которые за пару кварталов до нас разгромили аптеку. То, что они мне улыбаются, меня не успокаивает", - говорит Газарян.

"У нас тут настоящий "коктейль наций" или советский интернационал, которым раньше в СССР гордились: я – армянин, есть азербайджанцы, бухарские евреи, русские, украинцы. И все между собой тесно дружат, а политические аспекты не обсуждают. Мы небольшое представительство, частичка России в Сан-Диего и стараемся друг друга поддерживать", - добавил ресторатор.