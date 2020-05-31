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События Сегодня, 05:0041
Разглашение личных данных изнасилованной в Кагарлыке осудили в ООН

В ООН осудили публикации в СМИ имени, места проживания и фотографии пострадавшей от насилия в полиции Кагарлыка. Также в публикациях были описаны характер и поведение женщины.

 

Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека

В ведомстве подчеркнули, что СМИ перед публикацией личных данных жертв изнасилований должны ставить интересы пострадавших на первый план.

"Это значит предотвращать повторную травматизацию и стигматизацию жертвы, избегать воспроизведения гендерных стереотипов, таких как обвинение жертвы, и публично распространять личные данные человека только с его информированного согласия", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что к пострадавшим необходимо относиться с состраданием и уважением к их достоинству.

Миссия подчеркивает, что публичное сообщение о сексуальном насилии не должно возлагать дополнительное бремя на жертву, а такой подход влияет на благополучие жертв и их семей.

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Теги: news, новости, Украина, Изнасилование, Полиция, ООН, 7dniv, 7dnivinfo  
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