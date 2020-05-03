Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 03.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на 9:00 3 июня 2020 - 24 823 человека инфицированы коронавируса.
Плюс 483 новых случая в сутки.
Умерло 735 человек (+8 за сутки).
Выздоровели 10440 (+362).
По областях (по количеству инфицированных):
Черновицкая область - 3442 инфицирован (+32 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
Киев - 3133 (+62).
Ровенская область - 1873 (+50).
Львовская область - 1830 (+96).
Киевская область - 1652 (+29).
Ивано-Франковская область - 1465 (+23).
Закарпатская область - 1236 (+20).
Тернопольская область - 1200 (+20).
Харьковская область - 1131 (+26).
Винницкая область - 1050 (+21)
Волынская область - 959 (+17).
Днепропетровская область - 950 (7).
Одесская область - 913 (+17).
Житомирская область - 780 (4).
Кировоградская область - 523 (7).
Хмельницкая область - 469 (11).
Запорожская область - 463 (+13).
Черкасская область - 416 (+5).
Николаевская область - 295 (1).
Полтавская область - 272 (1).
Черниговская область - 203 (15).
Херсонская область - 179 (1).
Сумская область - 174 (1).
Донецкая область - 166 (2).
Луганская область - 49 (2).