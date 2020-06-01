В МВД обнародовали номера авто, превысивших скорость

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал номера автомобилей, которые превысили скорость на дорогах. Все машины двигались со скоростью свыше 170 километров в час.

Об этом сообщил Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По словам Геращенка, это те автомобили, которых система автофиксации заметила во вторник, 2 июня. Замглавы МВД назвал водителей этих авто "потенциальными убийцами на дороге". Однако, он показал номера машин без последних двух букв, сославшись на защиту персональных данных.

"Каждый из этих нарушителей обязательно получит письмо со штрафом, но пока это письмо дойдёт до него, этот водитель может натворить немало бед", - написал Геращенко.

Он заявил, что публикация номеров авто может предотвратить дальнейшие нарушения. Также он попросил всех, кто может знать машины с такими номерами, обратиться к их водителям с просьбой соблюдать скоростной режим на дорогах.

Кроме того, Геращенко опубликовал фото автомобиля, который стал антирекордсменом за последние сутки. Это Porsche Cayenne, водитель которого двигался со скоростью 210 км/ч по трассе Киев - Харьков.

"Заслуженный штраф в 510 гривен будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву", - отметил замглавы МВД.