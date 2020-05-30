С сегодняшнего дня за кражу кабелей в Украине грозит до пяти лет тюрьмы

Со среды, 3 июня, в Украине за кражу кабелей грозит до пяти лет лишения свободы. С сегодня в силу вступил закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты телекоммуникационных сетей".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вчера документ опубликовали в "Голосе Украины", и на следующий день он уже вступил в силу.

Закон вносит изменения в статью 147 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или их повреждения, а также технических средств или сооружений связи, входящих в состав сети, грозят штрафы для граждан в размере от 1700 до 3400 гривен и для должностных лиц - от 5100 до 6800 гривен.

За умышленное повреждение или разрушение сети, в случае которого прекращается предоставление телекомуслуг, грозит штраф от 17 000 до 51 000 гривен или общественные работы на срок до 120 часов, либо ограничение свободы на срок от одного до трех лет.

А в случае повторного нарушения злоумышленнику грозит тюрьма сроком от трех до пяти лет.

Так, ранее в Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что закон имеет большое значение для нацбезопасности и поддержания бесперебойной связи во время пандемии.

По данным Минцифры, в Украине в период с 2015 по 2019 год зафиксировали более 122 тысяч случаев краж и повреждений телекоммуникационных объектов.