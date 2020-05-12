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События Сегодня, 13:3747
На стабилизацию по ситуации с коронавирусом выходит Украина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) видит постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев коронавируса в некоторых странах. В их число входит Украина и Российская Федерация.

 

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга. 

Клюге отметил, что несмотря на снижение числа зараженных по сравнению с апрелем, риск остается высоким.

Клюге отметил, что в некоторых странах ситуация стабилизируется.

"Российская Федерация и Украина выходят на этот путь", - отметил он.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Клюге, статистика, 7dniv, 7dnivinfo  
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