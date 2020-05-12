На стабилизацию по ситуации с коронавирусом выходит Украина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) видит постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев коронавируса в некоторых странах. В их число входит Украина и Российская Федерация.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.

Клюге отметил, что несмотря на снижение числа зараженных по сравнению с апрелем, риск остается высоким.

Клюге отметил, что в некоторых странах ситуация стабилизируется.

"Российская Федерация и Украина выходят на этот путь", - отметил он.