 

В четыре раза хотят поднять штрафы для пешеходов

События Сегодня, 13:5542
В четыре раза хотят поднять штрафы для пешеходов

Пешеходов планируют наказывать штрафами до 680 гривен за нарушение правил дорожного движения. Верховная рада приняла соответствующий законопроект №2697 за основу.

 

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина

За документ проголосовали 277 нардепов. Профильный комитет доработает его ко второму чтению.

Итак, редакцией первого чтения предлагается повысить штрафы следующим образом.

Если пешеходы не повинуются сигналам регулирования дорожного движения, переходят дорогу в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются, не выполняют другие правила ПДД - штрафы увеличивают с 51 гривны до 255.

Эти же действия, но совершенные в состоянии алкогольного опьянения, наказывается штрафом до 510 гривен вместо 136 гривен. Если же пешеходы повлекли создание аварийной обстановки, им грозит до 680 гривен штрафа (сейчас - 170 гривен).

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