Менять отчество с 14 лет разрешат в Украине

В Украине планируют разрешить менять отчество с 14 лет. Соответствующий законопроект №2450 Верховная рада приняла в первом чтении.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
За документ проголосовали 247 нардепов. Отметим, профильный комитет еще будет дорабатывать закон ко второму чтению.
Так, ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.
Предлагается установить, что:
- изменить отчество можно будет лицам с 16 лет;
- изменить отчество с 14 лет можно только с согласия родителей;
- если над 14-летним ребенком установлена опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможно с согласия опекуна;
- если один из родителей будет против изменения отчества ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд.
Во фракции "Слуга народа" подчеркивают, что запрет на изменение отчества признан нарушением Конвенции о защите прав человека.