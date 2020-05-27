К сокращению курения не приведет запрет выкладки сигарет на витринах

Стандартизированные пачки сигарет и невозможность их выкладки на витринах, что предполагает проект закона №2813, приведет к росту контрабанды, но не сократит число курильщиков.

Об этом заявила экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина в сюжете телеканала "Прямой".

Напомним, проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака" №2813, поданный народным депутатом от фракции "Слуга народа" Ладой Булах, предполагает также и запрет на продажу в Украине пачек с округлыми и скошенными краями.

По словам специалиста ГО "Життя" Дмитрия Купира, рамочная конвенция ВООЗ говорит, что внешний вид пачки способствует началу курения поэтому, если запретить брендирование сигарет и не показывать их на прилавках, это даст только положительный результат.

В то же время, опрос, проведенный социологической службой InfoSapiens, опровергает это утверждение, так как внешний вид упаковки стал причиной начала курения только для 2% украинцев, и совсем никакого влияния дизайн не оказал на молодежь в возрасте 18-24 лет, говорится в сюжете.

В свою очередь, Ксения Ляпина, уверена, что подобные запреты для легальной табачной продукции никак не повлияют на здоровье нации. По мнению эксперта, подобные запреты - это не более чем передел рынка, а новые ограничения приведут лишь к росту продаж дешевых сигарет и контрабанды.

"Запрет на брендирование и выкладку на прилавках повлияют на выбор исключительно тех, кто уже курит, - они просто будут курить более дешевые сигареты. Эти дешевые сигареты завозятся в Украину контрабандным путем, и налоги с них не платятся", - сказал Ляпина.

В сюжете отмечается, что только в 2019 году доля контрабанды на рынке Украины достигла 6,6%, а легальное производство упало на 19%. Как следствие, бюджеты всех уровней не получили 4,7 млрд гривен.

Как ранее писало РБК-Украина в исследовании "Столпы экономики: кто и как регулирует табачную промышленность", нормы проекта №2813 о стандартизированной упаковке и о запрете на производство пачек со скошенными и округлыми краями - абсурдны, так как Украина экспортирует такие пачки во многие страны, в том числе, в ЕС, где нет подобных ограничений.

"Регулированием табачной отрасли, как и любой другой, должны заниматься профессионалы, а не активисты. Иначе мы потеряем бюджетообразующую промышленность, но здоровью это никак не поможет, пока растет контрабанда", - уверен автор исследования и экономист Борис Кушнирук.

В своем исследовании подобные ограничения для табачной отрасли эксперт называет чрезмерными, так как ЕС и большинство стран мира не требуют того, что записано в проекте закона №2813 и ему подобных.