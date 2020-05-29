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Отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу руды призывает ArcelorMittal

ArcelorMittal призывает депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210).

 

Об этом говорится в обращении руководителя предприятия к председателям парламентских комитетов по вопросам налоговой и таможенной политики и экономического развития, а также заместителю председателя Офиса президента и председателю Исполнительного комитета реформ, передает РБК-Украина. 

"Повышение уровня рентной платы приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенного уменьшения платежей в государственный и местных бюджетов, а также ухудшению состояния экономики и национальной безопасности Украины", - отмечается в обращении.

В ArcelorMittal отмечают, в условиях нынешнего кризиса, вызванного ограничениями из-за эпидемии, правительства других стран поддерживают бизнес, прежде всего, собственного производителя, а в Украине государство усиливает налоговое давление на него.

"Начиная уже с третьего квартала 2019 года, АМКР, как и вся украинская горно-металлургическая отрасль испытывает серьезный ущерб вследствие ряда причин как внешнего, так и внутреннего происхождения. Вспышка пандемии коронавируса COVID-19 существенно ухудшила и без того сложную ситуацию на предприятии. Красноречивой иллюстрацией этого является то, что результатам 4 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, производство стали сократилось на 15%, а в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года – почти на 21%. АМКР имеет собственное горно-добывающее и обогатительное производство и, как и другие украинские горно-добывающие компании, платит рентную плату за пользование месторождениями. Эти расходы также ложатся на себестоимость продукции комбината, уменьшая ее конкурентоспособность", - говорится в обращении.

Соответственно, повышение ставок ренты на добычу руды приведет к увеличению стоимости продукции горно-обогатительных предприятий и потере украинскими экспортерами позиций на мировых рынках.

"Мы ожидаем от властей отсрочки повышения ставок ренты по крайней мере на год, чтобы за это время выработать компромиссную модель, которая бы учитывала текущую экономическую ситуацию и способствовала бы продолжению реализации инвестиционных проектов", - говорится в обращении.

Напомним, закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве (законопроект №1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 года и подписан президентом лишь 21 мая.

По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотренное указанным законом, увеличит затраты горнорудных предприятий на $64 млн на год или на 42% и может иметь критические последствия для отрасли.

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Теги: news, новости, ArcelorMittal, Украина, 7dniv, 7dnivinfo  
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