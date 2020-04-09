Евросоюз хочет добровольной передачи приходов и имущества греко-католической церкви под контроль ПЦУ и готов под это выделить деньги

В Украине проведут исследование эффективных путей присоединения Украинской греко-католической церкви и Русинской греко-католической церкви к Православной церкви Украины.

Об этом сообщает Институт внешнеполитических исследований.

В институте заявили, что получили грант на данное исследование в размере 145 тыс. евро. Грант выделен в рамках сотрудничества с Всеукраинским советом церквей и при поддержке Вселенского патриархата, за счет денег Европейского Союза для программы международной платформы Global Exchange on Religion in Society.

Он предусматривает проведение в течение 2020 – 2021 годов комплексного исследования "и создание дорожной карты объединения украинских церквей различных конфессий с дальнейшим использованием украинского опыта для экуменического воссоединения и возврашения православних и греко-католических церквей византийского обряда в лоно Вселенского патриархата".

" Речь идет об Албанской, Белорусской, Болгарской, Венгерской, Греческой, Македонской, Румынской, Словацкой, Хорватской и других греко-католических церквях, а также отдельных приходах на территориях других стран ЕС, США и Канады", - сказано на сайте института.

Цель проекта – "достижение взаимопонимания иерархов и паствы", в том числе – в вопросе добровольной передачи приходов и имущества под контроль ПЦУ".

Напомним, ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявлял, что на время карантина процесс перехода приходов к ПЦУ остановился.