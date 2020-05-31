 

По делу перестрелки в Броварах задержанных скоро будет больше 30

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По делу перестрелки в Броварах задержанных скоро будет больше 30

Число задержанных по делу перестрелки в Броварах скоро будет более 30. В Министерстве внутренних дел заявили, что по каждому есть ответственность.

 

Об этом замминистра внутренних дел Антон Герщенко рассказал журналистам под Радой. 

Вместе с тем, он заявил, что правоохранители "знают обо всех правонарушениях, которые происходят в стране".

"В Броварах по вызову 102 уже через 2 минуты приехала полиция и задержала на месте 11 правонарушителей. Сейчас количество задержанных уже скоро будет больше 30-ти. По каждому есть ответственность", - заявил он.

Также он напомнил, что двое полицейских в Кагарлыке, которых подозревают в изнасиловании и пытках через час после сообщения были задержаны и переданы Госбюро расследований.

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