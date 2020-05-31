"Минера" моста Метро арестовал суд

Днепровский районный суд избрал меру пресечения Виталию Ткаленко, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. "Минера" на два месяца отправили в СИЗО с правом внесения залога 315 тыс. гривен.

Соответствующее решение во время заседания зачитала судья Метелешко, передает "РБК-Украина".

Изначально сторона обвинения просила избрать Ткаленко содержание под стражей сроком 60 дней без внесения залога.

Защитник Ткаленко предоставила суду справку о нестабильном психоэмоциональном состоянии подсудимого, который может ухудшиться в случае пребывания под стражей. Прокурор также ознакомился с выводами экспертов.

Сам Ткаленко заявил, что пошел на преступление из-за сложных жизненных обстоятельств.

"Я понимаю, что помешал немного людям. До этого постоянно думал, хотел все время жизнь покончить самоубийством, а потом думаю, что терять? Можно и взрывчатку типа...", - сказал "минер".

Он рассказал, что нигде не работает, его мама лечится в психбольнице. Собственные проблемы с психическим здоровьем он заметил около полугода назад. Ткаленко также заявил, чтобы его "отпустили домой или лечили", потому что сидеть в изоляторе временного содержания он не планирует.

Зачитывая решение, судья Метелешко частично поддержала ходатайство прокурора об избрании меры пресечения Ткаленко в виде содержания под стражей в Киевском СИЗО сроком на 2 месяца с правом внесения залога в размере 315 тыс. гривен.