Очередное массовое минирование в Киеве

Сегодня, 3 июня, в полицию Киева поступило сообщение об очередном массовом минировании. Взрывотехники проверяют больницы, аптеки и другие объекты.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Сообщение о минировании поступило более часа назад, в полиции затрудняются назвать количество "заминированных" объектов.

"Есть такая информация, проверяется. Объекты не можем перечислить, ("заминированы", - ред.) разные объекты в разных районах… Проводится проверка, по результатам будет известно… На месте работают взрывотехники и другие профильные службы", - сообщили в полиции.