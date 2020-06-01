 

Очередное массовое минирование в Киеве

События Сегодня, 19:1641
Очередное массовое минирование в Киеве

Сегодня, 3 июня, в полицию Киева поступило сообщение об очередном массовом минировании. Взрывотехники проверяют больницы, аптеки и другие объекты.

 

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева. 

Сообщение о минировании поступило более часа назад, в полиции затрудняются назвать количество "заминированных" объектов.

"Есть такая информация, проверяется. Объекты не можем перечислить, ("заминированы", - ред.) разные объекты в разных районах… Проводится проверка, по результатам будет известно… На месте работают взрывотехники и другие профильные службы", - сообщили в полиции.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Минирование, Киев, 7dniv, 7dnivinfo  
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ

Новости по теме

Что известно о
Что известно о "минере" моста Метро - муляж и хаотичные требования
1-июн-2020, 16:28
Работу после
Работу после "минирования" моста возобновило метро Киева
1-июн-2020, 16:27
В Киеве из-за угрозы взрыва перекрыли мост Метро
В Киеве из-за угрозы взрыва перекрыли мост Метро
1-июн-2020, 16:15
Стрельба произошла в центре Киева
Стрельба произошла в центре Киева
27-мая-2020, 07:00
В Киеве в многоэтажке произошел взрыв
В Киеве в многоэтажке произошел взрыв
28-апр-2020, 13:05

Последние новости

19:18
События
Решение о новом ослаблении карантина было опубликовано
19:16
События
Очередное массовое минирование в Киеве
19:14
События
"Минера" моста Метро арестовал суд
17:16
Политика
Представления на назначение новых министров Шмыгаль внес в Раду
16:56
События
По делу перестрелки в Броварах задержанных скоро будет больше 30
16:45
Политика
«Зелёная» власть планирует раздеребанить Закарпатье между Львовской и Ивано-Франковской областями
16:42
События
Евросоюз хочет добровольной передачи приходов и имущества греко-католической церкви под контроль ПЦУ и готов под это выделить деньги
16:27
События
Отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу руды призывает ArcelorMittal
15:17
События
К сокращению курения не приведет запрет выкладки сигарет на витринах
14:24
Политика
Взорвать гранатой полицейских угрожал мужчина под Никополем
14:22
События
Менять отчество с 14 лет разрешат в Украине
14:20
События
Внутреннее и международное авиасообщение запускает Украина
13:55
События
В четыре раза хотят поднять штрафы для пешеходов
13:37
События
На стабилизацию по ситуации с коронавирусом выходит Украина
12:17
События
Кандидатуры новых министров уже на этой неделе Шмыгаль может подать в Раду
11:52
Политика
Для передачи "черных ящиков" самолета МАУ в приоритете Украина
11:48
События
С сегодняшнего дня за кражу кабелей в Украине грозит до пяти лет тюрьмы
10:21
События
В МВД обнародовали номера авто, превысивших скорость
10:20
События
Авиасообщение между Украиной и Израилем возобновлять пока не будут
10:09
Политика
На взятке задержали чиновника МОН

Новости ТОП-7

Где и когда откроют границы. График с датами по странам24343
Бывший боец "Айдара" рассказал о пытках в батальоне - "кому-то из пленных отпилили руку"21497
Вспышка коронавируса в Славянске2037
В США выходцы из бывшего СССР смогли отстоять ресторан "Пушкин" во время погромов1046
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 03.06 (состоянием на 09:00)896
Мэр Ужгорода считает пенсионеров отработанным материалом, не достойным бесплатного проезда в городском транспорте620
Дату открытия границ для украинских туристов назвала Турция616

Досуг

Шуруповерт сетевой и аккумуляторный? Что лучше выбрать для дома
Шуруповерт сетевой и аккумуляторный? Что лучше выбрать для дома
Для вкручивания, выкручивания шурупов, саморезов, гаек используется не только обычная отвертка, но и более современные виды инструментов – шуруповерты
Сегодня, 17:3255
Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно
Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно
В компании NarsCars имеется широкий выбор внедорожников средней тоннажности. Все машины поддерживаются в исправном состоянии и проходят постоянную проверку, поэтому не подведут в любой ситуации.
Вчера, 15:50111
Тенты для бассейнов: особенности выбора
Тенты для бассейнов: особенности выбора
Наличие бассейна на даче является прекрасной возможностью искупаться в жару, поиграть в водные игры с друзьями или просто отдохнуть. Такой отдых может сильно испортить только одно — регулярная очистка бассейна от мусора. В этом сможет помочь надежное покрытие для бассейна, которое защитит
Вчера, 15:4782
Как защитить себя от шума на производстве
Как защитить себя от шума на производстве
Как показывают многочисленные исследования, шум имеет довольно негативное влияние на человеческий организм в целом.
1-июн-2020, 21:15139
Критерии выбора строительного пылесоса
Критерии выбора строительного пылесоса
Промышленные пылесосы, как правило, используют на предприятиях либо стройплощадках, поскольку они созданы специально для использования в агрессивной среде – для уборки разнообразного промышленного и строительного мусора, в частности, токсических отходов.
1-июн-2020, 17:00117
Детектив - таинственный жанр
Детектив - таинственный жанр
Детектив относится к приключенческой литературе, имеющей сторонников в разных странах
1-июн-2020, 16:30121

События

Решение о новом ослаблении карантина было опубликовано
Решение о новом ослаблении карантина было опубликовано
Новые ослабления вступят в силу в ближайшие дни
Сегодня, 19:1842
Очередное массовое минирование в Киеве
Очередное массовое минирование в Киеве
На месте уже работают взрывотехники и другие профильные службы
Сегодня, 19:1642
"Минера" моста Метро арестовал суд
"Минера" моста Метро арестовал суд
Мужчину отправили в СИЗО на два месяца
Сегодня, 19:1438
По делу перестрелки в Броварах задержанных скоро будет больше 30
По делу перестрелки в Броварах задержанных скоро будет больше 30
В МВД заявили, что по каждому задержанному есть ответственность
Сегодня, 16:5661
Евросоюз хочет добровольной передачи приходов и имущества греко-католической церкви под контроль ПЦУ и готов под это выделить деньги
Евросоюз хочет добровольной передачи приходов и имущества греко-католической церкви под контроль ПЦУ и готов под это выделить деньги
Речь идет о Украинской греко-католической церкви и Русинской греко-католической церкви
Сегодня, 16:42127
Отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу руды призывает ArcelorMittal
Отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу руды призывает ArcelorMittal
В ArcelorMittal отмечают, в условиях нынешнего кризиса, правительства других стран поддерживают бизнес
Сегодня, 16:2762
7 Днів