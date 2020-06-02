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События Сегодня, 03:0015
Задержанного украинца ФСБ расспрашивало как охраняется админграница с Крымом

Сотрудники ФСБ России расспрашивали задержанного украинского военнослужащего Евгения Добринского о службе в Украине и об охране админграницы между аннексированным Крымом и Херсонской областью. Допрос длился примерно полтора часа.

 

Об этом сообщил его адвокат Ислям Велиляев, передает "Крым.Реалии". 

"Спрашивали, где и в какой части он проходит службу, какой порядок осуществления охраны государственной границы был в части, где он служил, какие входят средства защиты, идентификации людей. Много было вопросов о ведение военной службы", - сообщил адвокат.

Велиляев отметил, что рекомендовал Добринскому не отвечать на вопросы о его военной службе.

"По моей рекомендации, мы отказались давать показания. Потому как данные сведения имеют служебный характер. Он на сегодняшний день является военнослужащим, поэтому мы отказались давать подробные пояснения по поводу его службы", - подчеркнул адвокат.

Он добавил, что допрос украинского военнослужащего длился примерно полтора часа.

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