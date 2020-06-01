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В июле возобновить рейсы из Украины в Италию планирует Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair планирует уже в июле возобновить рейсы из Украины в 4 города Италии. Компания намерена осуществлять рейсы из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ryanair Украина".

Так, уже с 6 июля авиакомпания планирует возобновить рейсы:

  • Киев-Рим;
  • Киев-Милан (Бергамо);
  • Львов-Болонья;
  • Харьков-Милан (Бергамо);
  • Одесса-Милан (Бергамо);
  • Одесса-Болонья.

Уже с 7 июля Ryanair планирует запустить рейсы по маршруту:

  • Киев-Болонья;
  • Киев-Катания;
  • Львов-Милан (Бергамо).

А уже с 8 июля ожидается возобновление перелетов:

  • Львов-Рим;
  • Одесса-Рим.

Отмечается, что цены на авиарейсы стартуют от 40 евро в одну сторону.

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Теги: news, новости, Украина, Ryanair, 7dniv, 7dnivinfo  
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