Еще 10 участников перестрелки в Броварах арестовал суд

Шевченковский суд Киева избрал меры пресечения 10 задержанным участникам перестрелки в Броварах. Среди них есть криминальный авторитет, который "выступил" на стороне местных перевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отметим, 2 июня полиция задержала еще 13 участников, которые "выступили" со стороны местных перевозчиков.

Так, суд избрал меру пресечения четырем из них в виде ареста на 60 суток без права залога. Одному участнику перестрелки - содержание под стражей с правом залога в 630 300 гривен, еще одному - круглосуточный домашний арест.

По состоянию на вечер, 3 июня, еще четырем из задержанных, в том числе организатору по прозвищу "Журавль" или "Веха", избрали меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

В МВД добавили, что всем задержанным объявили о подозрении по ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Также 12 человек получили подозрение о покушении на умышленное убийство (ст. 15 ч. 2 ст. 115) УК Украины.