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События Сегодня, 07:0031
В Афинах посольство США забросали камнями и "коктейлями Молотова"

В Греции акция протеста протеста против убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда переросла в беспорядки. Демонстранты забросали камнями и "коктейлями Молотова" полицейских, которые охраняли посольство США в Афинах.

 

Об этом сообщают местный телеканал ERT и Reuters

Полицейские применили в ответ светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Демонстранты также подожгли несколько мусорных баков, в результате чего потребовалось вмешательство пожарных.

Во время инцидентов полиция произвела семь арестов.

Марш организовали левые внепарламентские партии, в частности "Антарсия" и "Народное единство". Демонстранты держали плакаты и плакаты с надписями "Черная жизнь имеет значение" и "Я не могу дышать".

В акции участвовали несколько тысяч человек из разных левых организаций, а также курды. Полицейские источники оценили число протестующих в более чем три тысычи человек.

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Теги: news, новости, Украина, Протесты, Посольство, США, Афины, 7dniv, 7dnivinfo  
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