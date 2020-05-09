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Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 04.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на 9:00 4 июня 2020 25 411 человек инфицированы коронавируса.
Плюс 588 новых случаев за сутки.

Умерло 747 человек (+12 за сутки).

Выздоровели 11042 (+602).

По областях (по количеству инфицированных):

Черновицкая область - 3481 инфицирован (+39 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).

Киев - 3210 (+77).

Львовская область - 1915 (85).

Ровенская область - 1905 (32).

Киевская область - 1673 (+21).

Ивано-Франковская область - 1491 (+26).

Закарпатская область - 1257 (+21).

Тернопольская область - 1220 (+20).

Харьковская область - 1166 (+35).

Винницкая область - 1077 (27)

Волынская область - 986 (27).

Днепропетровская область - 957 (7).

Одесская область - 933 (+20).

Житомирская область - 833 (+53).

Кировоградская область - 526 (3).

Хмельницкая область - 497 (+28).

Запорожская область - 469 (6).

Черкасская область - 429 (+13).

Николаевская область - 295 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.

Полтавская область - 272 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.

Черниговская область - 238 (+35).

Херсонская область - 179 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.

Сумская область - 177 (3).

Донецкая область - 174 (8).

Луганская область - 51 (2).

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Статистика, 7dniv, 7dnivinfo  
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