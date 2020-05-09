Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 04.06 (состоянием на 09:00)

Наличие бассейна на даче является прекрасной возможностью искупаться в жару, поиграть в водные игры с друзьями или просто отдохнуть. Такой отдых может сильно испортить только одно — регулярная очистка бассейна от мусора. В этом сможет помочь надежное покрытие для бассейна, которое защитит

89