Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 04.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на 9:00 4 июня 2020 25 411 человек инфицированы коронавируса.
Плюс 588 новых случаев за сутки.
Умерло 747 человек (+12 за сутки).
Выздоровели 11042 (+602).
По областях (по количеству инфицированных):
Черновицкая область - 3481 инфицирован (+39 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
Киев - 3210 (+77).
Львовская область - 1915 (85).
Ровенская область - 1905 (32).
Киевская область - 1673 (+21).
Ивано-Франковская область - 1491 (+26).
Закарпатская область - 1257 (+21).
Тернопольская область - 1220 (+20).
Харьковская область - 1166 (+35).
Винницкая область - 1077 (27)
Волынская область - 986 (27).
Днепропетровская область - 957 (7).
Одесская область - 933 (+20).
Житомирская область - 833 (+53).
Кировоградская область - 526 (3).
Хмельницкая область - 497 (+28).
Запорожская область - 469 (6).
Черкасская область - 429 (+13).
Николаевская область - 295 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Полтавская область - 272 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Черниговская область - 238 (+35).
Херсонская область - 179 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Сумская область - 177 (3).
Донецкая область - 174 (8).
Луганская область - 51 (2).