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События Сегодня, 11:2237
Использовать армию против демонстрантов передумал Трамп

Президент США Дональд Трамп уже не считает необходимым использования военных для подавления протестов в стране. Ранее Трамп грозил, что может привлечь военных для разгона демонстрантов.

 

Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax TV. 

"Это зависит (от ситуации, - ред). Не думаю, что нам придется это делать", - сказал Трамп.

Кроме того он заявил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих у Белого дома 1 июня.

"Ничего этого не было, их просто отодвинули", - сказал Трамп.

Ранее президента США обвинили его в том, что он отдал приказ разгонять "мирных протестующих". Трамп заявил, что не знал об этом, а приказ полиции отдавал генпрокурор США Уильям Барр.

Отметим, так называемый "Закон о восстаниях" уполномочивает американского президента и главнокомандующего развертывать войска для подавления восстаний, если они угрожают государству или его жителям.

Напомним, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.

Мирные протесты в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда постепенно переросли в массовые беспорядки.

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Теги: news, новости, Украина, США, Протесты, Трамп, 7dniv, 7dnivinfo  
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