Пять компаний для производства вакцины от коронавируса отобрали США

Администрация президента США Дональда Трампа выбрала пять компаний в качестве наиболее вероятных кандидатов для производства вакцины от коронавируса. Официальное объявление будет сделано Белым домом в течение ближайших недель.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Речь идет о вакцинах компаний Moderna, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer и вакцине британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом.

По словам источников NYT, все пять компаний получат доступ к дополнительным государственным деньгам, помощь в проведении клинических испытаний и финансовую и материально-техническую поддержку для производственной базы.

Детали контрактов и точные суммы финансирования проекта пока не раскрываются.

Отмечается, что компании Moderna, Johnson&Johnson и группа Oxford-AstraZeneca уже получили в общей сложности 2,2 миллиарда долларов федерального финансирования для поддержки своих программ вакцинации.

Вакцины Moderna и AstraZeneca в настоящее время находятся на второй стадии испытаний, то есть их эффективность тестируется на ограниченных группах людей. По словам источников газеты, в начале июля ожидается переход к третьему этапу - к более масштабным тестам.

В Johnson & Johnson заявили, что испытания первой фазы начнутся не позднее сентября, но этот прецесс может значительно ускориться.

Согласно плану правительства, в испытаниях каждой вакцины примут участие по 30 тыс. человек, будут охвачены все возрастные группы, включая пожилых людей и людей с основными заболеваниями.

Существует также возможность, что тесты будут проводиться за пределами США, в других регионах, наиболее пострадавших от пандемии.