Во время беспорядков в США выходцы из бывшего СССР начали организовывать свои боевые дружины для защиты своего бизнеса и домов

Исаак Болтянский считает, что если сидеть, сложа руки, от их "маленькой Одессы", как называют знаменитый русскоязычный район Брайтон-бич, ничего не останется.

По словам Болтянского, некоторые владельцы бизнеса вскоре после начавшихся протестов обнаруживали на дверях своих магазинчиков листовки, в которых недвусмысленно намекали на "чемодан-вокзал..." Одна из листовок, в частности, начинается со слов "Дорогой белый сосед…". А далее ее автор спрашивет: достаточно ли белые приложили усилий для борьбы с расизмом. Перечень рекомендуемых "усилий" перечисляется весьма подробно. В нем - пожертвования, "поддержка черного бизнеса", борьба за права афроамериканского народа. Если же адресат ничего подобного не делал, то его призывают "убираться из Флэтбуша.

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После этого в WhatsApp был оперативно создан чат, в который Болтянский с приятелем пригласили друзей - ровно за ночь они собралиболее 500 человек. Русскоязычный американец говорит, что в дружине есть и евреи, и мусульмане, и христиане. Но в основном, конечно, русскоязычные.

Дружинники патрулируют Брайтон-бич днем и ночью. Днем они осматривают район на предмет схронов с камнями и коктейлями Молотова, которые хулиганы используют в темное время суток для нападения на магазины и лавки. Болтянский считает, что такие сообщества должны собираться по всей стране: "Изменения начинаются не в Белом доме, не в особняке у губернатора - они начинаются здесь, и если люди будут организовываться таким образом, можно сделать очень много добра".



