ИНСТИТУТ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТКРЕЩИВАЕТСЯ ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ РАСКОЛЬНИКОВ И УНИАТОВ

Информация о том, что Евросоюз выделил деньги на изучение общественного мнения по поводу возможного слияния т. н. ПЦУ и Украинской Греко-католической церкви вызвала большой скандал, передает 7dniv.info

После чего пресс-служба организации сделала следующее заявление:

«Наш сайт подвергся хакерской атаке и поэтому 03.06.2020 была опубликована фейковая информация о так называемом исследовании... Информация уже удалена с сайта. Просим прощения за неудобства».

При этом, вызывает недоумение тот факт, что якобы фейковая информация провисела на сайте организации почти сутки.

Напомним что Греко-католики и новосозданная церковь в Украине объеденилсь