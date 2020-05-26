Обыски в университете Шевченко проводит Полиция

Сотрудники Главного следственного управления Нацполиции проводят обыски в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Следственные действия проводятся под процессуальным руководством Службы безопасности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.

По ее словам, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела по факту получения взятки служебным лицом.

"Следственные действия проводятся сотрудниками главного следственного управления совместно с коллегами из Службы безопасности в рамках расследования уголовного производства по статье 368 УКУ", - сообщила Блищик.

Детальная информация будет обнародована после завершения следственных действий, добавили в Нацполиции.