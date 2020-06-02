 

На получении 100 тысяч долларов разоблачили прокурора

События Сегодня, 20:3540
На получении 100 тысяч долларов разоблачили прокурора

В Киеве правоохранители задержали местного прокурора по факту получения взятки в размере 100 тысяч долларов. Прокурор обещал за вознаграждение "крышевать" работу банка.

 

Об этом сообщает Государственное бюро расследований

Предварительно установлено, что прокурор, который вел дело о служебной халатности членов правления одного из банков, обещая закрыть уголовное производство и в дальнейшем "крышевать" финансовое учреждение, получил от фигурантов 100 тысяч долларов.

Прокурора задержали во время получения взятки в помещении банка. Задержанному планируют сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об отстранении прокурора от должности и избрании ему меры пресечения.

На получении 100 тысяч долларов разоблачили прокурора
На получении 100 тысяч долларов разоблачили прокурора
На получении 100 тысяч долларов разоблачили прокурора
На получении 100 тысяч долларов разоблачили прокурора

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Прокурор, взятка, задержание, 7dniv, 7dnivinfo  
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ

Новости по теме

На взятке задержали чиновника МОН
На взятке задержали чиновника МОН
Вчера, 10:09
На взятке за должность главы Харьковской ОГА задержали двух человек
На взятке за должность главы Харьковской ОГА задержали двух человек
2-июн-2020, 17:51
Арестовали подозреваемых во взяточничестве должностных лиц Одесской таможни
Арестовали подозреваемых во взяточничестве должностных лиц Одесской таможни
16-мая-2020, 17:46
Первого замглавы КГГА задержали на взятке в Киеве
Первого замглавы КГГА задержали на взятке в Киеве
14-апр-2020, 21:23
Новое подозрение объявили по делу Майдана
Новое подозрение объявили по делу Майдана
8-апр-2020, 13:30

Последние новости

21:14
Политика
Меру пресечения Богатыревой отменил ВАКС
21:09
Политика
Законопроект о расширении санкций против "Северного потока-2" внесли в Сенат США
20:35
События
На получении 100 тысяч долларов разоблачили прокурора
19:27
События
Итоговую аттестацию выпускников Киев отменил незаконно
19:25
Политика
Отменить визы для иностранцев предлагает Зеленский
18:40
Политика
Закон о таможенном тарифе приняла Рада
16:33
События
Обыски в университете Шевченко проводит Полиция
16:32
Политика
Почему не рассматривали назначение Абрамовского объяснили В Раде
16:28
События
С сегодняшнего дня Австрия полностью снимает коронавирусный контроль и открывает границы
16:19
Политика
Суд разрешил привести за шкирку Порошенко на допрос
15:26
Политика
Парламент всё-таки к местным выборам поменяет законодательство и уже принял за основу законопроект
14:45
События
До 15 лет тюрьмы в Украине грозит "Ворам в законе"
14:42
События
Полностью сократили штат полиции Кагарлыка
14:41
Политика
Министром культуры назначили Ткаченко
14:39
Политика
Вице-премьером вместо Пристайко назначена Стефанишина
14:05
Политика
Вице-премьера Пристайко уволила Рада
14:04
Политика
На доработку программу деятельности Кабмина отправила Рада
13:37
События
ИНСТИТУТ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТКРЕЩИВАЕТСЯ ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ РАСКОЛЬНИКОВ И УНИАТОВ
12:59
События
Во время беспорядков в США выходцы из бывшего СССР начали организовывать свои боевые дружины для защиты своего бизнеса и домов
11:33
Политика
Губернатор Закарпатья продолжает зачищать обладминистрацию от коррумпированных чиновников

Новости ТОП-7

Вспышка коронавируса в Славянске2101
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 04.06 (состоянием на 09:00)1411
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 03.06 (состоянием на 09:00)1328
В США выходцы из бывшего СССР смогли отстоять ресторан "Пушкин" во время погромов1180
Евросоюз хочет добровольной передачи приходов и имущества греко-католической церкви под контроль ПЦУ и готов под это выделить деньги1029
Компромиссы по Донбассу на которые готова пойти Украина назвал Кулеба835
Мэр Ужгорода считает пенсионеров отработанным материалом, не достойным бесплатного проезда в городском транспорте738

Досуг

Грузовые перевозки по Киеву
Грузовые перевозки по Киеву
Предложение многих транспортных компаний адресовано предприятиям и частным лицам, имеющим потребность в организации в сфере транспорта. Компания гарантирует комплексное обслуживание штучных, крупногабаритных и специальных грузов во внутренних и международных перевозках.
Сегодня, 18:0053
Де придбати оснащення для НУШ
Де придбати оснащення для НУШ
Реформа системи освіти не обмежується зміною методик викладання. Концепція Нової української школи працює комплексно. Головна мета полягає в створенні комфортного простору для навчання і розвитку дітей.
Сегодня, 13:4864
Выбираем наушники AirPods для iPhone SE
Выбираем наушники AirPods для iPhone SE
Чтобы слушать музыку в хорошем качестве, к выбору аксессуаров стоит подойти серьёзно. Обратить внимание на их технические особенности, совместимость с моделью iPhone. Кого-то волнует цена, а кого-то внешний вид вкладышей.
Сегодня, 13:3275
Шуруповерт сетевой и аккумуляторный? Что лучше выбрать для дома
Шуруповерт сетевой и аккумуляторный? Что лучше выбрать для дома
Для вкручивания, выкручивания шурупов, саморезов, гаек используется не только обычная отвертка, но и более современные виды инструментов – шуруповерты
Вчера, 17:32129
Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно
Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно
В компании NarsCars имеется широкий выбор внедорожников средней тоннажности. Все машины поддерживаются в исправном состоянии и проходят постоянную проверку, поэтому не подведут в любой ситуации.
2-июн-2020, 15:50140
Тенты для бассейнов: особенности выбора
Тенты для бассейнов: особенности выбора
Наличие бассейна на даче является прекрасной возможностью искупаться в жару, поиграть в водные игры с друзьями или просто отдохнуть. Такой отдых может сильно испортить только одно — регулярная очистка бассейна от мусора. В этом сможет помочь надежное покрытие для бассейна, которое защитит
2-июн-2020, 15:4794

События

На получении 100 тысяч долларов разоблачили прокурора
На получении 100 тысяч долларов разоблачили прокурора
Задержан сотрудник одной из прокуратур Киева
Сегодня, 20:3541
Итоговую аттестацию выпускников Киев отменил незаконно
Итоговую аттестацию выпускников Киев отменил незаконно
Киевские власти не могут отменить аттестацию выпускников 11 классов
Сегодня, 19:2763
Обыски в университете Шевченко проводит Полиция
Обыски в университете Шевченко проводит Полиция
Следственные действия проводятся в рамках расследования коррупции в университете
Сегодня, 16:3366
С сегодняшнего дня Австрия полностью снимает коронавирусный контроль и открывает границы
С сегодняшнего дня Австрия полностью снимает коронавирусный контроль и открывает границы
Австрия с четверга отменит все ограничения на границах, связанные с коронавирусом, включая карантин для соседних стран, кроме Италии.
Сегодня, 16:2883
До 15 лет тюрьмы в Украине грозит "Ворам в законе"
До 15 лет тюрьмы в Украине грозит "Ворам в законе"
Нардепы поддержали закон Зеленского во втором повторном чтении
Сегодня, 14:4568
Полностью сократили штат полиции Кагарлыка
Полностью сократили штат полиции Кагарлыка
У Авакова заявляют, что сейчас на 10-15% меньше пыток, чем до реформы
Сегодня, 14:4263
7 Днів