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Причины обысков в университете Шевченко назвали в МОН

Обыски в главном корпусе Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко не связаны с коррупцией. В вузе проходила проверка организации образовательного процесса на юридическом факультете.

 

Об этом заявила исполняющая обязанности министра образовании и науки Любомира Мандзий заявила в эфире "Громадського". 

Министр заявила, что университеты являются автономными учреждениями высшего образования и только ректор несет ответственность за образовательный процесс.

Она отметила, что в университете проходила проверка учебного процесса иностранцев.

"Был запрос и было соответствующее решение правоохранительных органов о выемке документов по конкретному запросу. Речь идет об организации образовательного процесса, в частности обучение иностранцев на юридическом факультете", - заявила министр.

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Теги: news, Новости, Украина, МОН, Обыск, 7dniv, 7dnivinfo  
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