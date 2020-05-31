Стратегическим партнером компании Makyol стала DCH Ярославского

Группа DCH Александра Ярославского стала стратегическим партнером крупнейшей турецкой компании Makyol.

Об этом сообщили в пресс-службе DCH, передает РБК-Украина.

"DCH является местным стратегическим партнером компании Makyol, который оказывает консультационную поддержку по широкому кругу вопросов. Это включает в себя контакты в бизнес-сообществе и управление проектами", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее харьковские СМИ обнародовали информацию о том, что турецкий консорциум реализует проект в Харькове.

В феврале этого года президент и владелец группы DCH Александр Ярославский заявил, что привлекает стратегического международного партнера.

"Это известная компания, мы с ними готовы осваивать новое направление для DCH", - рассказал бизнесмен журналистам на форуме "Сшить Украину", посвященном дорожному строительству.

Makyol ведет свою историю с 1965 г. и является одним из лидеров строительного сектора Турции. В число направлений деятельности входят инфраструктурное строительство (автодороги, метрополитен, аэропорты, ирригационные плотины, тоннели, мосты и др.), создание объектов коммерческой и жилой недвижимости, инвестиции в туризм.

Компания имеет опыт работы в различных странах мира, среди которых Марокко, Алжир, Казахстан, Албания, Ирак, Азербайджан, Оман, Кувейт. Реализует проекты как в формате генерального подряда (ЕРС) или (ЕРС+F, где F – привлечение финансирования), так и частно-государственного партнерства (РРР).