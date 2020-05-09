Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 05.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на 9:00 5 июня 2020 - 25 964 человека инфицированы коронавируса.
Плюс 553 новых случая выявлено в сутки.
Померлы 762 (+15 за сутки).
Выздоровели 11372 (+330).
По областях (по количеству инфицированных):
Черновицкая область - 3519 инфицирован (+38 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
Киев - 3292 (+82).
Львовская область - 1988 (+73).
Ровенская область - 1962 (+57).
Киевская область - 1711 (+38).
Ивано-Франковская область - 1507 (+16).
Закарпатская область - 1280 (+23).
Тернопольская область - 1233 (+13).
Харьковская область - 1196 (+30).
Винницкая область - 1093 (+16)
Волынская область - 1008 (22).
Одесская область - 970 (+37).
Днепропетровская область - 960 (3).
Житомирская область - 855 (22).
Кировоградская область - 538 (+12).
Хмельницкая область - 501 (4).
Запорожская область - 477 (8).
Черкасская область - 432 (3).
Николаевская область - 307 (+12).
Полтавская область - 272 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Черниговская область - 250 (+12).
Донецкая область - 195 (+21).
Сумская область - 188 (11).
Херсонская область - 179 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Луганская область - 51 - за прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.