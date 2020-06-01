Массовую акцию за отставку Авакова устроили в Киеве

В Киеве под Верховной радой проходит массовая акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Протестуют около 400 человек.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сотни людей собрались под зданием парламента. Они требуют отставки главы МВД из-за проваленной правоохранительной реформы, дела общественной активистки Екатерины Гандзюк, дела убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, а также из-за изнасилования полицейскими женщины в Киевской области и перестрелки в Броварах.

Участники акции пришли с плакатами, на которых написано "Аваков-черт", "Долой Авакова", "0% доверия общества! Аваков пошел вон!".