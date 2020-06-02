 

67 участников Перестрелки в Броварах было установлено

События Сегодня, 12:0029
67 участников Перестрелки в Броварах было установлено

По состоянию на сегодня установлено 67 участников перестрелки в Броварах. Также уже 44 лицам объявлено о подозрении.

  

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время отчета в Раде. 

По словам Авакова, перестрелка в Броварах - искусственно созданный конфликт между перевозчиками из Броваров и перевозчиками из Винницы и Киева.

"Перестрелка стала следствием коррупции в сфере государственного контроля по выдаче разрешений на транспортные перевозки в Киевской области", - заявил он.

Аваков отметил, что сейчас установлено 67 участников перестрелки в Броварах. Также 44 лицам сообщено о подозрении и 39-ом объявлено меру пресечения.

Напомним, в минувшую пятницу произошла массовые перестрелка в Броварах между перевозчиками. В ходе стрельбы пострадали 3 человека. Также были проведены массовые задержания.

В связи с событиями в Броварах президент Владимир Зеленский вызвал Аваков к себе в Офис президента. Министр пообещал, в частности, установить заказчиков перестрелки.

Отметим, сегодня Аваков отчитывается в Раде о работе МВД, а в этот момент под парламентом проходит акция протеста. Учасники протеста требуют отставки Авакова. В частности, из-за перестрелки в Броварах.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Бровары, Перестрелка, 7dniv, 7dnivinfo  
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ

Новости по теме

Еще 13 участников перестрелки в Броварах были задержаны
Еще 13 участников перестрелки в Броварах были задержаны
2-июн-2020, 19:43
6 участников перестрелки в Броварах арестовал суд
6 участников перестрелки в Броварах арестовал суд
31-мая-2020, 11:23
Первый участник перестрелки в Броварах арестован без права залога
Первый участник перестрелки в Броварах арестован без права залога
30-мая-2020, 19:32
В двух областях задержали нескольких участников перестрелки в Броварах
В двух областях задержали нескольких участников перестрелки в Броварах
29-мая-2020, 17:46
Аваков отреагировал на перестрелку в Броварах
Аваков отреагировал на перестрелку в Броварах
29-мая-2020, 13:43

Последние новости

12:00
События
67 участников Перестрелки в Броварах было установлено
10:41
События
Банду полицейских задержало ГБР
10:39
События
Массовую акцию за отставку Авакова устроили в Киеве
10:36
События
Суть новых санкций США против "Северного потока-2" объяснил "Нафтогаз"
10:34
Политика
Санкции против России за Крым и Донбасс не прекратят США
10:33
События
Требования МВФ по пенсионной и налоговой реформам объяснили в Минфине
10:31
События
Собирается ли Аваков в отставку рассказали в МВД
10:29
Политика
Почему не разглашают текст меморандума с МВФ до подписания объяснили в Раде
10:28
Политика
"Виновного" в провале реформы полиции нашли в МВД
10:26
Политика
Выставить на продажу незадействованные тюрьмы предлагает Минюст
10:21
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (05.06.20)
10:14
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 5 Июня
10:02
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 05.06 (состоянием на 09:00)
08:00
Политика
Результатами отчета ВСК, которая расследует коррупцию во власти поделилась Тимошенко
07:00
События
Запреты при работе залов кафе и ресторанов назвали в Минздраве
06:00
Политика
Отсутствие Авакова на заседании комитета Рады объяснили в МВД
05:00
События
Стратегическим партнером компании Makyol стала DCH Ярославского
03:00
Экономика
В Минфине заявили, что Украина прошла кризис в экономике
01:00
События
Причины обысков в университете Шевченко назвали в МОН
Вчера, 2020-06-04
21:14
Политика
Меру пресечения Богатыревой отменил ВАКС

Новости ТОП-7

Вспышка коронавируса в Славянске2124
Евросоюз хочет добровольной передачи приходов и имущества греко-католической церкви под контроль ПЦУ и готов под это выделить деньги1729
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 04.06 (состоянием на 09:00)1621
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 03.06 (состоянием на 09:00)1353
В США выходцы из бывшего СССР смогли отстоять ресторан "Пушкин" во время погромов1200
Компромиссы по Донбассу на которые готова пойти Украина назвал Кулеба869
Мэр Ужгорода считает пенсионеров отработанным материалом, не достойным бесплатного проезда в городском транспорте771

Досуг

Обустройство маленькой прихожей: советы и обзор типичных ошибок
Обустройство маленькой прихожей: советы и обзор типичных ошибок
Прихожая — предисловие ко всему дому. Она формирует впечатление о квартире, встречает хозяев и гостей. Мало кто может похвастаться просторной прихожей, где легко уместить любые элементы меблировки, аксессуары и предметы декора
Сегодня, 10:1745
Грузовые перевозки по Киеву
Грузовые перевозки по Киеву
Предложение многих транспортных компаний адресовано предприятиям и частным лицам, имеющим потребность в организации в сфере транспорта. Компания гарантирует комплексное обслуживание штучных, крупногабаритных и специальных грузов во внутренних и международных перевозках.
Вчера, 18:0088
Де придбати оснащення для НУШ
Де придбати оснащення для НУШ
Реформа системи освіти не обмежується зміною методик викладання. Концепція Нової української школи працює комплексно. Головна мета полягає в створенні комфортного простору для навчання і розвитку дітей.
Вчера, 13:4890
Выбираем наушники AirPods для iPhone SE
Выбираем наушники AirPods для iPhone SE
Чтобы слушать музыку в хорошем качестве, к выбору аксессуаров стоит подойти серьёзно. Обратить внимание на их технические особенности, совместимость с моделью iPhone. Кого-то волнует цена, а кого-то внешний вид вкладышей.
Вчера, 13:3286
Шуруповерт сетевой и аккумуляторный? Что лучше выбрать для дома
Шуруповерт сетевой и аккумуляторный? Что лучше выбрать для дома
Для вкручивания, выкручивания шурупов, саморезов, гаек используется не только обычная отвертка, но и более современные виды инструментов – шуруповерты
3-июн-2020, 17:32142
Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно
Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно
В компании NarsCars имеется широкий выбор внедорожников средней тоннажности. Все машины поддерживаются в исправном состоянии и проходят постоянную проверку, поэтому не подведут в любой ситуации.
2-июн-2020, 15:50151

События

67 участников Перестрелки в Броварах было установлено
67 участников Перестрелки в Броварах было установлено
Уже 44 лицам объявлено о подозрении
Сегодня, 12:0032
Банду полицейских задержало ГБР
Банду полицейских задержало ГБР
В банду входили 3 начальника и 4 оперативника отдела полиции в Днепропетровской области
Сегодня, 10:4157
Массовую акцию за отставку Авакова устроили в Киеве
Массовую акцию за отставку Авакова устроили в Киеве
Сотни людей собрались под зданием парламента
Сегодня, 10:3957
Суть новых санкций США против "Северного потока-2" объяснил "Нафтогаз"
Суть новых санкций США против "Северного потока-2" объяснил "Нафтогаз"
"Нафтогаз" называет российский газопровод опасным для Европы и собирается продолжить противодействовать его строительству
Сегодня, 10:3643
Требования МВФ по пенсионной и налоговой реформам объяснили в Минфине
Требования МВФ по пенсионной и налоговой реформам объяснили в Минфине
Пенсионный возраст в МВФ повышать не требуют
Сегодня, 10:3356
Собирается ли Аваков в отставку рассказали в МВД
Собирается ли Аваков в отставку рассказали в МВД
Вопрос отставки из-за событий в Кагарлыке и Броварах глава МВД не рассматривает
Сегодня, 10:3166
7 Днів