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События Сегодня, 13:1633
Для посетителей внутри открывать рестораны Киева пока не будут

В Киеве сегодня не приняли решения об открытии ресторанов и кафе для того, чтобы у граждан была возможность находится внутри заведения. На брифинге мэр Виталий Кличко расскажет более подробно.

 

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в КГГА. 

Так, в мерии говорят, что сегодня этот вопрос рассматривался, однако принять решение не удалось.

"Нет. В Киеве решение об открытии не приняли. Решили пока не открывать", - рассказали в пресс-службе КГГА.

Ранее в Минздраве заявили, что в Киеве 5 июня не откроют кафе и рестораны, если количество больных коронавирусом в столице будет увеличиваться. Хотя снятие этого ограничения было прописано в новом этапе ослабления карантина.

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Теги: news, новости, Украина, Рестораны, Киев, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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