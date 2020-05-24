 

Дистанционное обучение может стать трендом высшего образования в последующие годы

События Сегодня, 14:0569
Дистанционное обучение может стать трендом высшего образования в последующие годы

Доктор политических наук, профессор, декан факультета международных экономических отношений УжНУ, Николай Палинчак - успешный руководитель и ученый, новатор и дипломат по призванию. Студенты и преподаватели факультета гордятся дружественной атмосферой, которая царит в коллективе, в том числе и через умение их главы сплотить вокруг себя людей, ведь только в такой среде можно развиваться, открывать свой потенциал и таланты. Об особенностях учебного процесса и научно-методическую работу в одном из самых престижных подразделений УжНУ в новых реалиях и вызовах современного мира - рассказывает его руководитель.

- Апрель и май для факультета международных экономических отношений УжНУ в предыдущие годы были традиционно насыщенными: конференции, торжества, встречи ... Что происходит на факультете этой весной, когда волшебные ужгородские сакуры, несмотря на карантин, уже пышно расцвели?

Действительно, каждый год в это время наш факультет традиционно принимал много почетных гостей - отечественных и зарубежных ученых - для участия в Международной научно-практической конференции и праздновании недели факультета. Однако, нынешняя весна внесла в привычную жизнь факультета, как и всего мира, существенные изменения - непростое испытание COVID-19. Одним из лучших решений для предотвращения распространения болезни является ограничение скопления большого количества людей, соблюдение дистанции. Поэтому, заботясь о здоровье нашего дружного коллектива, а также общества в целом, следуя рекомендациям ВОЗ и украинского правительства, мы на этот раз проводить Международную научно-практическую конференцию дистанционно, точно так же, как и осуществляем образовательный процесс на факультете в течение карантина.

- Можно ли утверждать, что наша жизнь после карантина изменится, трансформируются его фундаментальные принципы, к которым мы привыкли? И можем извлечь из этого пользу?

Дистанционное обучение, которое в настоящее время карантина укоренилось в передаче знаний, может стать трендом высшего образования в последующие годы. Переход на отдаленное обучение открывает не только возможность глобального покрытия (спроса), поскольку студентам нет необходимости находиться в городе, или стране, но и помогает решить проблему нехватки контента и кадров (предложения). Поскольку социальный аспект крайне важен для развития коммуникативных навыков, полноценный переход на дистанционное образование сопровождаться физическими посещениями занятий (воркшопы, тренингами и интенсив по заданной тематике), соответственно пополняя арсенал необходимых умений для старта профессиональной деятельности.

К сожалению, у этой модели есть и обратная сторона медали - психологический. Чем меньше мы общаемся с людьми, тем больше ощущаем одиночество, поэтому потеря связи с внешним миром - потенциальная угроза для будущего человечества. Теперь мы начнем больше ценить живое общение, заботиться об окружающем мире и людях, которые нас окружают.

- Будучи председателем Закарпатской областной организации Украинской ассоциации религиоведов, Вы прониклись здоровьем всех закарпатцев, верующих края, призывая их оставаться дома во время Пасхальных праздников.

Действительно, накануне Пасхальных праздников я публично обратился к соотечественникам с просьбой отпраздновать Пасху дома, когда беспрецедентные ограничительные меры через коронавирус заставляют религиозные институты во всем мире и Украине временно изменять некоторые традиционные практики. Церковь и религия не должна быть источником споров и фактором, который разделяет людей. Наоборот, сейчас мы должны консолидироваться, участвовать в совместных богослужений через онлайн-трансляцию, имея возможность совместно возносить свои молитвы дома и оставаться здоровыми, чтобы в следующем году со всей семьей, отпраздновать его в церкви по традиционным канонам.

- Уже больше месяца УжНУ, как и многие другие высших учебных заведений во всем мире, работает в необычном режиме. В чем заключаются особенности дистанционного обучения на Вашем факультете?

Основная особенность заключается в активном привлечении к дистанционного преподавания и изучения всех участников образовательного процесса. Важным при этом является умелое и правильное применение всех возможных методов для изучения учебной дисциплины. Отсюда особым возникает: обеспечение студентов объемом учебного материала, взаимодействие преподавателей и студентов, процесс самостоятельной работы студентов с обработкой учебной литературы, предоставление рекомендаций и комментариев каждому студенту.

Все кафедры активно используют электронный репозиторий УжНУ и платформу Google Academia, где студенты знакомятся с научными разработками не только преподавателей факультета, но и ведущих отечественных и зарубежных ученых. Это служит дополнительным источником для лучшего овладения материалом учебных дисциплин. Студенты и аспиранты также активно используют эти материалы для написания курсовых, дипломных и диссертационных работ. Более того, преподаватели активно обеспечивают электронное консультирование студентов.

- Отличается специфика дистанционного обучения по направлениям подготовки на различных кафедрах Вашего факультета?

Каждая кафедра является уникальной и обеспечивает своих студентов глубокими знаниями по профильным и базовым дисциплинам. Исходя из специфики преподавания, вместе с коллегами, мы используем различные информационные платформы: Moodle, Google Classroom, MyEnglishLab, Zoom, Google Meet, Skype для проведения лекционных и семинарских занятий, а также для выполнения практических и модульных задач. Проводить пары по дистанционной форме обучения для меньшей или большего количества студентов является делом далеко не из легких. Самое главное в ней - это своего рода умение быть "дирижером" коммуникативного процесса изучения.

Процесс дистанционного преподавания на кафедрах международных экономических отношений и международной политики происходит не только из-за обработки студентами лекционных материалов, загружаемых преподавателями на платформу Moodle, но из-за исследования аналитических и статистических источников. Это включает не только работу с официальными сайтами представительств, ведомств, министерств, но и, например, обработки информации на официальных страницах в соцсетях, например, Facebook. Разумеется, не имеют возможности применять традиционные формы обучения и преподаватели кафедры теории и практики перевода, которые в структуре факультета активно участвуют в подготовке специалистов с квалификацией переводчика-референта по иностранному языку (английский, немецкий). В реалиях карантина преподаватели прилагают все усилия, чтобы студенты и в дальнейшем эффективно получали знания, в частности, по таким дисциплинам, как «Теория и практика перевода» (английский, немецкий), «Иностранный язык профессионального направления» (английский, немецкий), «Второй иностранный язык »(английский, немецкий, французский, польский). С этой целью систематически проводятся занятия по привлечением возможностей дистанционного обучения: платформы Moodle, Google Classroom, средства видеосвязи Zoom, Skype, Google Hangouts Meet.

Кафедра прикладной лингвистики, которая уже несколько лет успешно функционирует в составе факультета международных экономических отношений, обеспечивает преподавание таких иностранных языков, как английский, немецкий, французский, словацкий, венгерский и латинская. Поскольку особенностью прикладной лингвистики, как университетской специальности, является то, что студент во время обучения приобретает значительно шире комплекс навыков в различных сферах, таких, как изучение иностранных языков, основ программирования и информационных технологий, дистанционное обучение для наших студентов по прикладной лингвистики стало полезным испытанием их знаний и навыков непосредственно на практике.

- Возможность по завершению обучения получить двойную квалификацию лингвиста-переводчика и информатика делает это направление подготовки уникальным. А какие еще преимущества именно этой специальности Вы считаете важными?

В современном мире, где стремительно развиваются международные коммуникации, компьютерные технологии, а также растет потребность в качественном переводе, профессия, сочетающая выполнения мультифункциональных обязанностей широкого спектра, чрезвычайно востребованной. Образование XXI века - это образование по гибким профессиям, меняются в условиях научно-технического прогресса. Сравните профессию переводчика сегодня и несколько лет назад - два различных набора профессиональных умений.

Специалист по прикладной лингвистики нужен сегодня в различных областях: от разработки новейших компьютерных программ, к рекламе и РR. Квалификация по профессиональному направлению «Прикладная лингвистика» позволяет заниматься практической работой в области компьютерной лингвистики (автоматическим переводом, созданием корпусов текстов, поисковых систем, учебников) лингвистическим обеспечением (software) и тому подобное. Поэтому важнейшей характеристикой для специалиста-лингвиста является глубокое знание иностранных языков на профессиональном уровне и умение использовать эти знания при работе с компьютерными программами. Поэтому наши выпускники - прикладные лингвисты - успешно трудоустраиваются в международных компаниях, ИТ-индустрии и других отечественных и зарубежных учреждениях.

- Как происходит научной жизни на факультете во время карантина?

Карантин - не повод для отдыха! Так, в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве между Ужгородским национальным университетом и Национальным институтом стратегических исследований, по случаю 22 - летия факультета международных экономических отношений 27 - 28 апреля года дистанционно была проведена международная научно-практическая конференция на тему «Украина в системе экономической и политической интеграции ». Реализация европейской интеграции Украины требует углубленного анализа и сравнения законодательно-правовых, экономических, социальных и других измерений нашей страны с параметрами ЕС, а также оценки их соответствия евроинтеграционным принципам. Отрадным является и факт широкой географии участников - ученых, аспирантов, а также практических работников из Украины и зарубежных государств, которые активно занимаются научными исследованиями в области экономических и политических наук. В работе конференций приняли участие около 70 участников, в том числе из Словакии, Чехии, Польши и даже Китая.

- По Вашему мнению, в чем заключается популярность факультета МЭО?

У наших студентов жизнь насыщена разнообразными событиями и традициями. Студенты вместе с преподавателями занимаются научной работой, реализуют международные проекты, посещают учебные мероприятия. Систематически мы проводим мероприятия в формате «team-building». И рассказываем обо всем этом на наших страницах в соцсетях.

Студенты имеют возможность учиться в действительно международной атмосфере вместе со студентами-иностранцами, которые являются native English speakers (носителями английского языка), что способствует взаимному культурному обмену и готовит студентов к работе в мультикультурной среде.

Международное сотрудничество факультета дает широкие возможности стажировок и обменов как для преподавателей, так и для студентов (в консульских учреждениях, международных компаниях, ведущих европейских университетах). Также большим преимуществом нашего факультета является наличие четырех аспирантуры и четырех профессиональных журналов.

Мы гордимся тем, что выпускники нашего факультета успешно строят свою карьеру в дипломатическом корпусе, менеджменте ведущих иностранных компаний, в министерствах и ведомствах Украины.

Наши дипломы признают лучшие зарубежные университеты и многие выпускники факультета международных экономических отношений продолжают обучение на магистерских программах в Австрии, Германии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии.

- Современное образование ставит высокие требования к педагогам, в том числе - к преподавателям высшей школы. Как повышают свой уровень подготовки члены Вашего коллектива?

Коллектив нашего факультета состоит из опытных профессионалов-практиков и молодых ученых, и все они с радостью интегрируют в учебный процесс современные методы и инструменты преподавания (в том числе и дистанционное обучение, о котором мы уже вели разговор). Приятно, что наши преподаватели проходят повышение квалификации за рубежом, и не только в ЕС, но и например в США и Австралии. Это большой опыт, который, несомненно, находит воплощение в учебном процессе.

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