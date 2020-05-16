 

Венгрия открыла свои границы. Пока не для всех

События Сегодня, 15:1633
Венгрия открыла свои границы. Пока не для всех

Венгрия в пятницу открыла границы для граждан Чехии, Словакии и Австрии, которые могут въезжать в страну без ограничений.

Об отмене ограничений объявил Мминистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание Novinky.

"Это результат многочисленных телефонных разговоров с коллегами из этих стран, которые мы провели в последние дни. В итоге нам удалось договориться по всем техническим вопросам, а с утра пятницы граждане Венгрии, Чехии, Австрии и Словакии могкт выезжать на территорию этих стран без ограничений", - заявил Сийярто.

Чешское правительство утвердит отмену мер контроля для граждан этих государств и венгров на утреннем заседании в пятницу.

Все соседние страны Чехии уже открыли свои границы, кроме Польши. Чехи могут ездить в Германию, Австрию и е Словакию без каких-либо ограничений.

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Теги: news, новости, Украина, Венгрия, 7dniv, 7dnivinfo, Карантин, Границы  
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