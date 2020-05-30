Возможное сокрытие COVID-19 в одном из общежитий проверяют в Киеве

В Киеве проверяют возможное сокрытие COVID-19 в одном из общежитий. Речь идет об общежитии при Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-служба главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Так, проверку проведет Киевский местный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

"Начальник штаба уже попросил обратить на это внимание местного киевского штаба, и они уже начинают там проверку. По инициативе национального штаба они сейчас будут прорабатывать этот вопрос. Это Киевская комиссия ТЭБ и ЧС", - сообщили в пресс-службе.

Подчеркнем, в распоряжении РБК-Украина есть текст сообщения о возможном сокрытии случаев заболевания коронавируса в общежитии Академии.

"Хочу сообщить, что в учебном корпусе и общежитии Национальной академии государственного управления при президенте Украины (Эжена Потье, 20) есть подтвержденные случаи COVID-19. А руководство делает вид, что ничего не случилось", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что в общежитии не измеряют температуру, не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию