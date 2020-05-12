Замедление выхода из карантина не исключают в Кабмине

В Украине на протяжение трех дней растет число подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В случае, если такая тенденция будет сохраняться, в Кабинете министров не исключили, что график смягчения карантина может быть изменен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по противодействию коронавирусу под председательством президента, передает пресс-служба Офиса президента.

В правительстве отмечают: "если такая тенденция сохранится и дальше, то смягчение карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране".

В ОП отметили, что правительство идет по избранному плану смягчения карантинных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидситуации не исключено замедление выхода из карантина.