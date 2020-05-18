Границы для украинцев в июле откроет Греция

Украина и Греция договорились о возобновлении авиасообщения между государствами с 1 июля. Но полеты возобновятся только при одном условии.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Сегодня во время разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с его греческим коллегой Никосом Дендиасом обсуждалось возобновление сообщения между странами.

Стороны выразили готовность открыть границы с 1 июля, но при условии стабильной эпидемиологической ситуации в Греции и Украине.

Отметим, в последние дни ситуация с коронавирусом в Украине начала обостряться. Так, количество новых больных за среду достигло почти 590, а за минувшие сутки в стране зафиксировали 553 случая.