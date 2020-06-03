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События Сегодня, 20:4642
Регулярные авиарейсы возобновляет Украина

Украина снимает карантинные ограничения на регулярные авиаперелеты. Уже с 5 июня в стране выполняются, запуск международных ожидается после 15 числа. Однако популярные направления, скорее всего, будут отложены на следующий месяц.

 

РБК-Украина следит за тем, как возобновляются воздушные перевозки. 

Греция откроется с 1 июля

Украина и Греция договорились запустить авиасообщение уже с 1 июля. Но полеты возобновятся только при условии стабильной эпидемиологической ситуации в странах. Таким образом, несмотря на то, что некоторые авиакомпании предлагают билеты в греческом направлении с 16 июня, рейсы будут выполняться не ранее следующего месяца.

Евросоюз взял паузу до конца июня

По итогам заседания министров внутренних дел стран Евросоюза, принято решение продлить запрет на въезд иностранцев до конца месяца. Ограничения также распространяются и на граждан Украины.

Соответственно, информация, например, о намерениях лоукостера WizzAir с 16 июня возобновить регулярные перелеты в Польшу, Германию и другие страны пока неактуальна.

Какие рейсы доступны с 5 июня

Первыми о возобновлении внутренних рейсов заявили "Международные авиалинии Украины". В частности, на 5 и 6 июня объявлены вылеты из Киева (аэропорт "Борисполь") в Одессу, стоимость билета - от 1 514 гривен. Обратные рейсы будут выполняться 8 и 9 июня - стоимость от 1 498 гривен.

Продажу билетов открыла и компания Windrose. На 5 июня запланирован рейс Киев-Днепр по цене от 1 110 гривен, на 8 июня - Днепр-Киев по цене от 1 190 гривен. Рейсы выполняются из столичного аэропорта "Борисполь".

Другие даты

О намерениях выполнять рейсы объявила и "Мотор Сич". С 15 июня запускается авиасообщение по маршруту Запорожье-Киев (цена билетов от 2 355 гривен) и в обратном направлении - от 2 286 гривен.

Открыта продажа на рейсы компании Windrose по маршруту Харьков-Киев-Харьков. Они будут выполняться с 16 июня по цене от 547 гривен.

Кроме того, на рейсы после 15 июня продает билеты МАУ сразу на несколько внутренних направлений.

Международные рейсы

Киевский аэропорт имени Сикорского анонсировал международные пассажирские перевозки с 16 июня. Планируется возобновление рейсов лоукостера WizzAir из Киева в ряд европейских городов - Берлин, Варшава, Будапешт, Копенгаген, Лиссабон и т.д. Однако, скорее всего, даты будут перенесены на июль.

Также будет запущен рейс Киев-Минск авиакомпании "Белавиа". А ближе к концу месяца полеты между Киевом и Варшавой запустит польский перевозчик LOT.

Лоукостер Ryanair заявил о планах возобновить полеты в Украину в первых числах июля. Пока объявлены рейсы из Киева, Одессы и Львова в итальянские Рим, Болонью, Милан и Катанью.

О запуске рейсов в Украину уже объявила Турция. Авиакомпания Turkish Airlines уже открыла продажу билетов на рейсы из Киева в Стамбул с 15 июня.

Новые правила для пассажиров

Из-за карантинных ограничений определенные правила распространяются и на пассажиров. В терминалы аэропортов не будут допускать провожающих. Пассажиры обязаны носить респиратор или защитную маску в течение всей поездки, в том числе во время пребывания в зонах обслуживания.

Пассажир должен иметь при себе достаточное количество масок на все время путешествия (до выхода из аэропорта прибытия). Рекомендуется также иметь одноразовые перчатки. Людей без средств защиты не допустят к регистрации и могут отказать в полете. Исключение - пассажиры до 6 лет или с медицинскими противопоказаниями.

Перед вылетом проводится температурный скрининг, пассажиров с повышенной температурой и другими симптомами отправят к медикам. Примечательно, что некоторые авиакомпании могут бесплатно перебронировать билеты при наличии справки о заболевании.

На стойках регистрации в аэропорту необходимо соблюдать дистанцию 1,5-2 метра, как и при выходе на посадку. Регистрацию рекомендуют делать в онлайн-режиме.

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