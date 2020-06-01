Евросоюз решил не открывать внешние границы до 1 июля

Европейский союз планирует продлить до 1 июля ограничение на въезд на территорию объединения и выезд с нее для жителей третьих стран, сообщает Bloomberg.
О том, что идею продления ограничений поддержали правительства большинства стран, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.
«Почти все страны-члены сегодня указали, что явно предпочитают дальнейшее, менее длительное продление этого периода. Так что это значит, я полагаю, что контроль на внутренних границах будет отменен к концу июня», — подчеркнула Йоханссон.
Ограничение на «несущественные» путешествия было введено в середине марта и дважды продлено, напоминает агентство. Срок действия ограничения истекает 15 июня. Европейская комиссия настаивает на том, чтобы внешние границы ЕС были открыты только после открытия внутренних, отмечает агентство.