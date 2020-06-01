Евросоюз решил не открывать внешние границы до 1 июля

Европейский союз планирует продлить до 1 июля ограничение на въезд на территорию объединения и выезд с нее для жителей третьих стран, сообщает Bloomberg.

О том, что идею продления ограничений поддержали правительства большинства стран, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.