"Укрзализныця" с 6 июня временно приостанавливает продажу билетов в Славянск из-за усиления карантина в городе. Также будут отменены все остановки в населенном пункте.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Отмечается, что сейчас остановку в Славянске совершали три поезда дальнего следования:
- №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка;
- №712/711 Киев - Константиновка;
- №126/125 Киев - Константиновка.
"Укрзализныця" с 6 июня временно отменяет остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Славянск и прекратит продажу билетов с назначением в этот город. Вынужденная мера продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
Пассажирам предлагают проезд до Краматорска или возврат полной стоимости билетов.
Также не будут совершать остановки на станциях Шпичкино, Славянск, Им. Кожушко, Слав.курорт, Шидловская такие пригородные поезда:
- №6018 Фенольная - Лиман;
- №6225 Святогорск - Краматорск;
- №6002 Славянск - Святогорск;
- №6208Словьянськ - Курдюмовка;
- №6231 Святогорск - Фенольная;
- №6244 Фенольная - Близнецы;
- №6251 Близнецы - Фенольная;
- №6072 Фенольная - Славянск;
- №6004 Константиновка - Лиман;
- №6249 Лиман - Фенольная;
- №6219 Лиман - Близнецы.
Продажа билетов и остановки будут возобновлены после решения комиссии ТЭБ и ЧС.