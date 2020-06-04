Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 06.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на 9:00 6 июня 2020 - 26 514 человек инфицированы коронавируса.
Плюс 550 новых случаев за сутки.
Умерло 777 человек (+15 за сутки).
Выздоровели 11812 (+440).
По областях (по количеству инфицированных):
Черновицкая область - 3585 инфицирован (+66 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
Киев - 3375 (+83).
Львовская область - 2053 (+65).
Ровенская область - 2014 (+52).
Киевская область - 1748 (+37).
Ивано-Франковская область - 1533 (+26).
Закарпатская область - 1301 (+21).
Тернопольская область - 1255 (22).
Харьковская область - 1222 (+26).
Винницкая область - 1116 (+23)
Волынская область - 1037 (+29).
Одесская область - 986 (+16).
Днепропетровская область - 965 (+5).
Житомирская область - 870 (15).
Кировоградская область - 546 (8).
Хмельницкая область - 509 (8).
Запорожская область - 488 (11).
Черкасская область - 448 (+16).
Николаевская область - 307 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Полтавская область - 273 (1).
Черниговская область - 257 (7).
Донецкая область - 203 (8).
Сумская область - 192 (4).
Херсонская область - 179 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Луганская область - 52 (1).