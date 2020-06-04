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Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 06.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на 9:00 6 июня 2020 - 26 514 человек инфицированы коронавируса.
Плюс 550 новых случаев за сутки.

Умерло 777 человек (+15 за сутки).

Выздоровели 11812 (+440).

По областях (по количеству инфицированных):

Черновицкая область - 3585 инфицирован (+66 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).

Киев - 3375 (+83).

Львовская область - 2053 (+65).

Ровенская область - 2014 (+52).

Киевская область - 1748 (+37).

Ивано-Франковская область - 1533 (+26).

Закарпатская область - 1301 (+21).

Тернопольская область - 1255 (22).

Харьковская область - 1222 (+26).

Винницкая область - 1116 (+23)

Волынская область - 1037 (+29).

Одесская область - 986 (+16).

Днепропетровская область - 965 (+5).

Житомирская область - 870 (15).

Кировоградская область - 546 (8).

Хмельницкая область - 509 (8).

Запорожская область - 488 (11).

Черкасская область - 448 (+16).

Николаевская область - 307 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.

Полтавская область - 273 (1).

Черниговская область - 257 (7).

Донецкая область - 203 (8).

Сумская область - 192 (4).

Херсонская область - 179 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.

Луганская область - 52 (1).

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Карантин, Статистика, 7dniv, 7dnivinfo  
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