В Украине вопросом трансплантации будет заниматься отдельный орган

Вопросом трансплантации органов в Украине будет заниматься отдельный орган при Министерстве здравоохранения. Указ об учреждении этого органа уже подписан.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в субботу, передает РБК-Украина.

"Вопросом трансплантации и лечения за рубежом в Министерстве здравоохранения будет уделяться особое внимание по той новой структуре, которую я на прошлой неделе подписал. У нас будет отдельный орган, который будет заниматься вопросом трансплантации и лечения за границей", - сказал Степанов.

Он также добавил, что трансплантацию можно осуществлять и в Украине, ведь в стране "есть специалисты, но для этого нужно построить определенную систему".