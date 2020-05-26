Усилили карантин в Житомирской области

В Житомирской области решили усилить карантин. Причиной стал рост уровня заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщила Житомирская ОГА после заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В связи с увеличением количества новых случаев заболевания коронавирус COVID-19 в Житомирской области - 123 за период с 1 до 4 июня включительно на территории области усилены противоэпидемические мероприятия, особенно во время выходных и праздничных дней, говорят в ОГА.