 

Украинец на Закарпатье после прыжка в реку потерял сознание

События Сегодня, 15:5724
Украинец на Закарпатье после прыжка в реку потерял сознание

Вчера, 5 июня, украинские пограничники спасли 28-летнего мужчину, который прыгнул с моста в реку Тиса на Закарпатье. В результате прыжка он потерял сознание, а течение унесло его в Венгрию.

 

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Так, пограничный наряд отдела "Дьяково" Мукачевского отряда заметили, как по реке Тиса на территории Венгрии течением относит человека без сознания. Об этом доложили венгерским коллегам.

"Вскоре пограничники Венгрии сообщили, что обнаружили неизвестного мужчину без сознания и вызвали скорую помощь. Украинским правоохранителям удалось предварительно установить, что 28-летний украинец, местный житель приграничья, прыгнул с моста, который находится на территории Украины. Далее, вероятно, получив травму, мужчина не смог справиться со стремительным течением реки и его начало сносить на территорию соседней страны", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что мужчину удалось спасти. Венгерские пограничники своевременно предоставили первую помощь. Его передали украинской стороне во время встречи.

Украинец на Закарпатье после прыжка в реку потерял сознание
Украинец на Закарпатье после прыжка в реку потерял сознание
Украинец на Закарпатье после прыжка в реку потерял сознание

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Теги: news, новости, Украина, Закарпатье, Тиса, 7dniv, 7dnivinfo  
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