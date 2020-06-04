До Канады добрался "Черный майдан". Стать на колени заставили премьера Трюдо

В Канаде протестующие против расизма и полицейского вынудили премьер-министра страны Джастина Трюдо стать на колено в память о жертвах расизма, в частности - о Джордже Флойде, которого задушили полицейские в США при задержании.

Он присоединился к протестующим, однако те потребовали большей отдачи.

Видео протестов в присутствии премьера опубликовал Reuters.

Глава правительства присоединился к демонстрантам в центе Оттавы у здания парламента 5 июня. Некоторые активисты начали вставать на колени и во всеуслышание стали призывать премьера сделать то же самое.

Премьер опустился на одно колено и помолчал некоторое время. Далее демонстранты уже без премьера отправились маршем по улицам города.