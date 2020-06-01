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События Сегодня, 18:4650
Продление рекордного сокращения добычи нефти согласовали страны ОПЕК+

Страны ОПЕК+ договорились продлить действие текущих параметров сделки по сокращению добычи нефти еще на месяц. Снижение добычи на 9,7 млн барр. в сутки продлится до конца июля.

 

Об этом сообщает Bloomberg

Издание пишет, что страны ОПЕК+, в том числе Ирак и Нигерия, пообещали в полной мере выполнить свои обязательства по ограничениям и дополнительно сократить добычу из июля по сентябрь, чтобы компенсировать несоблюдение квот в мае и июне.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и Россия, два крупнейших экспортера нефти в мире, хотят продлить сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки до июля.

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Теги: news, новости, Украина, ОПЕК+, Нефть, 7dniv, 7dnivinfo  
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