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События Сегодня, 20:4361
Вспышка COVID-19 произошла в Черновицкой области

В селе Черновка Черновицкой области все тесты на коронавирус COVID-19, которые сделали накануне, оказались положительными. Точное чисто зараженных пока неизвестно.

 

Об этом сообщил сельский председатель Георгий Бота на своей странице в Facebook

По словам Боты, двое инфицированных находятся в больнице, остальные пациенты - лечатся амбулаторно. Несколько семей на самоизоляции.

"На каждом шагу подстерегает опасность - можно заразиться Covid-19. Все анализы, которые были сделаны накануне положительные! Больных много!", - написал он.

Сегодня в селе Черновка проведут дезинфекцию улиц.

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