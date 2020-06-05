Масштабный сбой произошел в работе Telegram

В работе Telegram вечером 6 июня произошел масштабный сбой. О проблемах с мессенджером сообщили пользователи Украины, России, Беларуси, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции, Испании, а также США и стран Африки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, а также жалобы пользователей в социальных сетях.

Неполадки в работе Telegram начали фиксироваться в 23:05. На момент написания новости, на проблемы в работе мессенджера пожаловались около 15 тысяч пользователей.

Последний раз глобальный сбой в работе Telegram произошел в конце ноября 2019 года.