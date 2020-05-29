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Карантин усилили в двух областях Украины

В Волынской и Донецкой областях отменили ослабления карантинных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом. Усиление карантина в этих регионах демонстрирует ответственность местной власти.

 

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Министерства здравоохранения

По его словам, в связи с ростом числа заболеваний COVID-19 за последнюю неделю Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина.

В частности, в регионах закрыты детские сады, гостиницы, а также запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий. В Донецкой области, в частности, приостановили междугороднее автобусное сообщение.

"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, где сложная эпидемическая ситуации, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти", - отметил Ляшко.

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