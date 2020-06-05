Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 07.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на 9:00 7 июня 2020 - 26 999 человек инфицированы коронавируса.
Плюс 485 новых подтвержденных случаев в сутки.
Умерли 788 человек (+11 верифицированы в сутки).
Выздоровели 12054 (+242).
По областям (по количеству инфицированных):
Черновицкая область - 3639 инфицирован (+54 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
Киев - 3418 (+43).
Львовская область - 2121 (+68).
Ровенская область - 2046 (32).
Киевская область - 1784 (+36).
Ивано-Франковская область - 1562 (+29).
Закарпатская область - 1322 (+21).
Тернопольская область - 1275 (+20).
Харьковская область - 1251 (+29).
Винницкая область - 1136 (+20)
Волынская область - 1052 (15).
Одесская область - 996 (10).
Днепропетровская область - 971 (6).
Житомирская область - 881 (11).
Кировоградская область - 553 (7).
Хмельницкая область - 518 (+9).
Запорожская область - 495 (7).
Черкасская область - 460 (+12).
Николаевская область - 309 (2).
Черниговская область - 279 (22).
Полтавская область - 274 (1).
Донецкая область - 231 (+28).
Сумская область - 193 (1).
Херсонская область - 179 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Луганская область - 54 (2).